США требуют выборов от Украины: как Вашингтон и Москва ведут переговоры о прекращении огня и смене власти в Киеве

Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог дописал на Х, что также приедет на конференцию, где будет говорить с союзниками Америки об окончании "кровопролитной и дорогостоящей войны в Украине". Позже Bloomberg сообщил, что именно в Мюнхене администрация Трампа представит "долгожданный план прекращения войны России против Украины". Однако в эфире Newsmax Кит Келлог сказал, что вообще не говорил ни с кем из Bloomberg, и на Мюнхенской конференции безопасности он не собирается представлять мирный план.

"Знаете, человек, который представит мирный план, — это президент США, а не Кит Келлог. Мы собираемся довести это (детали — Ред.) до него (до Трампа — Ред.), помочь ему довести это до точки, когда он это представит. Но на следующей неделе этого совсем не произойдет. дал Кот Келлог.

Есть ли вообще у команды Трампа конкретный и детализированный план окончания войны России против Украины? По словам Владимира Зеленского, такого официального плана нет.

"Я уверен, наши команды будут работать вместе. Не может быть отдельного плана от кого-то. Есть конкретные вещи, которые мы уже обсуждали с американской стороной еще до инаугурации президента Трампа. У нас была возможность услышать друг друга. Услышать видение, важные, приоритетные вещи, в которых не может быть уступок от украинского народа", -.

Вместе с тем, западная пресса изобилует сообщениями о том, чем Украине придется уступить ради соглашения Трампа с Путиным об установлении режима прекращения огня, после чего Украина должна обязательно провести президентские и парламентские выборы. Причем заявления о выборах из Вашингтона в последнее время звучат все громче. Итак, что имеет целью "план Трампа", которого еще нет? И почему в США так зациклены на выборах в Украине? Читайте в материале ТСН.ua.

План Трампа: прекращение огня и выборы

Несмотря на опровержение Китом Келлогом, что в Мюнхене не будет официально представлен план Трампа об окончании войны, Bloomberg все же отмечает, что он включает в себя "потенциальное замораживание конфликта и оставление территории, оккупированной российскими войсками, во взвешенном состоянии, одновременно предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы Москва не могла напасть снова". В принципе чего-то нового в этом нет. Госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, да и сам Дональд Трамп неоднократно публично отмечали, что их цель номер один – договориться с Россией о режиме прекращения огня, сделав его постоянным и незыблемым.

На днях президент США добавил, что дальнейшую американскую помощь Киеву он хочет гарантировать украинскими редкоземельными ресурсами. "Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они намерены обеспечить то, что мы им даем, своими редкоземельными элементами и другими вещами", – добавил Трамп. ТСН.ua уже писал, что речь может идти о титане, литие, бериллие, марганце, галлии, уране, циркониях, графите, никеле и других. По данным Всемирного экономического форума (ежегодно проходит в Давосе, Швейцария), Украина входит в десятку поставщиков минеральных ресурсов, имея около 5% мировых запасов.

Вместе с этим Кит Келлог уже дважды заявил о необходимости проведения президентских и парламентских выборов в Украине, "возможно до конца года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы". Именно так он сказал в интервью Reuters. Уже через неделю в интервью Newsmax Кит Келлог добавил, что выборы проходят в каждой демократической стране, и даже в США во время войны тоже были выборы.

"Думаю, что со временем… Они (выборы – Ред.) не могут состояться (в Украине – Ред.) прямо сейчас, потому что это противоречит их конституции. Украинцы не могут проводить выборы до прекращения военных действий. Но будет достигнут момент, когда им придется провести выборы. Это признак здравой демократии. Это не значит, что Зеленый. время войны", — также сказал Кит Келлог в эфире Newsmax.

То же говорил Путин: кулуарные переговоры Вашингтона и Москвы

Дело в том, что заявления Кита Келлога прозвучали сразу после интервью Путина, где он в очередной раз говорил о "нелегитимности Зеленского". Глава Кремля договорился, что украинский президент не может подписывать никаких документов, даже отменить подписанное им же в сентябре 2022 года решение СНБО о запрете вести переговоры с Россией. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "российская сторона остается открытой к переговорам, несмотря на то, что Зеленский испытывает большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности".

Однако такое согласие заявлений Вашингтона и Москвы вызывает множество вопросов. Поэтому ТСН.ua спросил у почетного эксперта Совета по международным отношениям (CFR), спецпомощника президента США и старшего директора по делам России в аппарате Совета нацбезопасности в 2004-2007 годах Томаса Грэхэма, можно ли рассматривать это как консенсус между США и Россией по поводу смены того, что он должен пересчитать, что он должен считать, что он должен считать, что министр администрации президента по делу России, и может ли администрировать транзакцию Травпа. Ведь подобные вопросы мы не раз слышали от известных американских журналистов, например, во время интервью Марко Рубио на прошлой неделе.

"Нет и нет. Вашингтон считает, что выборы должны быть проведены после прекращения огня и, вероятно, после отмены военного положения, поскольку крайне важно, чтобы лидеры Украины укрепили свою демократическую легитимность. Это было бы правдой, чтобы не говорил Кремль", — сказал ТСН.ua Томас Грэхэм.

К тому же, председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская напомнила ТСН.ua об очередном с начала полномасштабного российского вторжения визите сенатора-республиканца Линдси Грэма в Киев в сентябре 2023 года, когда он говорил о необходимости проведения выборов в Украине в 2024 году. ты, что Украина изменилась. Линдси Грэма считают очень приближенным к Дональду Трампу. Даже говорили, что он убедил его баллотироваться на второй срок.

"Поэтому, если связывать это с какими-то последними интервью Путина и забывать, что есть историческая тяжесть заявлений со стороны этой политической группы (республиканцев-трампистов — Ред.), то мы для себя искажаем, определенным образом, реальность. Понятно, что Россия хочет так или иначе ослабить Украину. Период выборов во время процесса. россиян один, а мотив американцев — совсем другой. Тем более, США, к примеру, были активны в афганском конфликте.

Также, по ее словам, в отдельных группах в США глубоко убежден, что если они в период гражданской войны организовывали голосование, то и в Украине это возможно, есть опыт Второй мировой войны, на который также ссылаются США.

"Хоча є велика відмінність з нами, тому що жодних бойових дій на території США не відбувалося, крім атаки Японської імперії на Перл-Харбор. Але, тим не менше, ми розуміємо, що є власна парадигма (у США – Ред.), якийсь історичний досвід, який сприймається як норма, і тому проведення виборів в умовах війни, але все ж таки після (встановлення – Ред.) режиму припинення вогню, принаймні про це говориться в заявах Кіта Келлога, є можливим. Як на мене, це просто такий стиль комунікації, до якого багато хто не звик, який є особливістю нової адміністрації. Тому позиція США і позиція Росії – це не дві схожі позиції, які синхронізовані між собою в часі чи заради реалізації якогось конкретного плану. Це реально позиція однієї з груп в США, яка тягла в часі і вона відтворюється, повторюється вже не перший рік", — підсумувала Ольга Айвазовська.

Возможны ли выборы: как говорить с Трампом

На днях в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану президент Зеленский заявил, что выборы в Украине состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения. Статья 103 Конституции говорит, что очередные президентские выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. То есть, если бы не было полномасштабного вторжения и не действовал закон о правовом режиме военного положения, очередные президентские выборы в Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а парламентские – осенью 2023 года.

Где-то с середины 2023 года западные союзники и партнеры Украины (и это не только отдельные группы в США) неофициально поднимали вопрос о возможности проведения выборов в Украине. Украинские СМИ даже писали, что Офис президента готовил обращение в Конституционный суд с целью разъяснить нормы соответствия закону о правовом режиме военного положения Конституции о возможности или невозможности проведения выборов в Украине во время полномасштабной войны.

Тогда все это подогревалось утечками в прессу о трении между украинским руководством и нашими европейскими и американскими партнерами. Например, уже бывший президент США Джо Байден был против участия Владимира Зеленского в Вильнюсском саммите НАТО летом 2023 года из-за резких высказываний украинского президента в адрес США и других относительно членства Украины в НАТО. Также летом 2023 года тогдашний министр обороны Британии Бен Уоллес упрекнул Украину, мол, "Запад – не Амазон", и нужно быть более благодарными за оказанную помощь. Да и у Дональда Трампа есть личная история с Владимиром Зеленским, связанная с импичментом после их телефонного разговора в 2019 году.

Возможно даже, что в погоне за скорейшей договоренностью с Путиным о заморозке войны, на Западе могут считать, что после перезагрузки власти в Украине Россия согласится вести переговоры с новой властью в Киеве. Однако если такие разговоры в рядах наших партнеров и союзников есть, то они забывают, что Кремль считает любую власть в Украине нелегитимной с 2014 года. Да и говорить об окончании войны и новом переделе сфер влияния в Европе Путин хочет лично с президентом США. Поэтому не выборы в Украине, и отнюдь не фамилия украинского президента является причиной продолжения войны.

"Есть серьезные вызовы, но есть и фундаментальные человеческие вещи. Как проголосуют наши воины? Как они могут голосовать из окопов? Как будут голосовать люди на оккупированных территориях? Как проголосуют 8 млн украинцев, которые были вынуждены выехать за границу из-за этой войны? Конечно, война закончится — закончится активная фаза. и это ее фундаментальная часть", – также заявил президент Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По его словам, без предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США и ЕС отменить военное положение невозможно. Анализируя план Трампа, German Marshall Fund отмечает, что такими гарантиями, кроме членства Украины в НАТО, должно быть: присутствие около 100 тыс. европейских военных в Украине; поставки всего необходимого оружия, чтобы любое будущее нападение России было равно самоубийству; и конфискация $300 млрд российских замороженных активов и их использование на закупку оружия для Киева и восстановление Украины.

Вместе с этим все же возникает достаточно логичный вопрос: почему, понимая все эти вызовы, США продолжают настаивать на проведении выборов в Украине после установления режима прекращения огня, если Трампу удастся договориться с Путиным? Ведь даже в Украине до сих пор действует (как бы разные политические группы ни готовились к возможным выборам) политический консенсус поддержки действующей украинской власти, пока идет полномасштабная война. По словам директора Программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, несмотря на несколько нестандартные подходы Трампа, США все же хотят играть роль лидера демократии. К тому же еще во времена администрации Байдена республиканцы в Конгрессе постоянно говорили, что выборы в Украине будут показателем стабильности, мол, мы не зря в это государство вкладывались.

"Эту российскую идею о нелегитимности (украинских властей — Ред.) на Западе не сильно поддерживают. Но ее раздувают китайцы и Глобальный Юг. Они это делают не настолько публично, как Россия, но эти идеи циркулируют, выставляя это США как претензию. Поэтому американцы здесь не хотят рисковать. об этом постоянно говорят. Поэтому, мол, здесь не то, что американская инициатива, а выполнение украинского плана, о котором говорилось еще в 2023 году. Поэтому они немного и на нас еще переводят это бремя ответственности за инициативу", — сказал ТСН.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, если вопрос выборов будет подниматься, Киев безусловно готов к этому обсуждению, как мы это делали и раньше, и будем очень рады, если в Украине состоятся выборы, потому что это будет означать, что мы победили в этой войне. Вместе с тем если США так хотят проведение выборов в Украине, пусть помогут нам достичь урегулирования войны на приемлемых для Украины условиях. Ведь кто, например, поедет наблюдателем на выборы в Украину даже при условии установления режима прекращения огня, однако с постоянным риском удара баллистикой или межконтинентальной ракетой.

"Мы можем и должны так делать (апеллировать к США относительно гарантий проведения выборов — Ред.), потому что на самом деле у нас другого варианта нет. Мы же не можем сейчас "взломать" нашу Конституцию и провести выборы во время военного положения. Мы не можем внезапно заставить россиян перестать стрелять, чтобы люди пошли на избирательные участки". То есть, мы соглашаемся с принципом того, что в Украине нужны выборы. Но с практической точки зрения, дайте нам раз, два, три... Кстати, говоря языком Трампа, надо сказать, давайте сделаем из этого соглашение", — подытожил Александр Краев.