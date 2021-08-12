США в плену стихий: разрушительный шторм пронесся штатом Мичиган, а в Калифорнии невиданные пожары

Ветер до 70 км в час с корнем вырывал деревья, портил машины и линии электропередач.
Мощный шторм пронесся этой ночью американским штатом Мичиган и оставил сотни тысяч людей без электроснабжения.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Непогода принесла с собой сильные дожди, подтопила дороги. Ветер до 70 км в час с корнем вырывал деревья, портил машины и линии электропередач. Сейчас без света осталось несколько сотен тысяч человек. Чтобы восстановить электроснабжение, уже привлекли дополнительные отряды специалистов.
Спасатели спешат, потому что вечером, по прогнозам синоптиков, в Мичигане снова пронесется буря. И она должна быть еще мощнее.
В то же время более 200 000 гектаров леса в огне, в Калифорнии не могут обуздать «Дикси» — пожар, может оказаться самым разрушительным в истории штата. Пламя уже уничтожило тысячи зданий. Несколько городов превратились в пепелища. Рекомендацию немедленно эвакуироваться получили 12 000 калифорнийцев. Некоторые районы заблокированы стеной огня.
Местные спасатели говорят, не видели такого последние лет 30.