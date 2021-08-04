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США возвращают Ираку 17 ттысяч исторических артефактов, в том числе часть одного из древнейших литературных произведений человечества

США возвращают Ираку 17 ттысяч исторических артефактов, в том числе часть одного из древнейших литературных произведений человечества

Фото: Immigration and Customs Enforcement-ICE via AP

Памятки начали вывозить из Ирака сразу после свержения режима Саддама Хусейна.

Соединенные Штаты возвращают Ираку семнадцать тысяч исторических артефактов, похищенных из страны во время войны в 2003 году. Важнейший среди них — табличка с частью Эпоса о Гильгамеше.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 4 августа.

Новости мира: США возвращают Ираку 17 тысяч исторических артефактов украденных во время войны

Новости мира: США возвращают Ираку 17 тысяч исторических артефактов украденных во время войны

Достопримечательности начали вывозить из Ирака сразу после свержения режима Саддама Хусейна, потом еще больше культурного наследия полностью уничтожила еще и террористическая группировка ИГИЛ, которая с 2014 до 2017 удерживала треть территории Ирака. Договорившись с нынешней иракской властью, американские чиновники изъяли все, что смогли найти в своих музеях и частных коллекциях. Табличка с Эпосом, например, сменила несколько владельцев и даже побывала на витрине одного из музеев Вашингтона, изымать ее пришлось с помощью суда.

Напомним:

  • США завершают военную миссию в Ираке и до конца 2021 года планируют вывести из страны весь свой контингент. В то же время США планируют и в дальнейшем заниматься обучением и консультированием иракских военных.
  • В Ираке объявили о победе над боевиками "Исламского государства" еще в 2017 году. Однако, террористы до сих пор продолжают свои атаки, как показал недавний теракт на рынке в пригороде Багдада, когда погибло не менее 30 человек.
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