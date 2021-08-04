США возвращают Ираку 17 ттысяч исторических артефактов, в том числе часть одного из древнейших литературных произведений человечества

Памятки начали вывозить из Ирака сразу после свержения режима Саддама Хусейна.
Соединенные Штаты возвращают Ираку семнадцать тысяч исторических артефактов, похищенных из страны во время войны в 2003 году. Важнейший среди них — табличка с частью Эпоса о Гильгамеше.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 4 августа.
Достопримечательности начали вывозить из Ирака сразу после свержения режима Саддама Хусейна, потом еще больше культурного наследия полностью уничтожила еще и террористическая группировка ИГИЛ, которая с 2014 до 2017 удерживала треть территории Ирака. Договорившись с нынешней иракской властью, американские чиновники изъяли все, что смогли найти в своих музеях и частных коллекциях. Табличка с Эпосом, например, сменила несколько владельцев и даже побывала на витрине одного из музеев Вашингтона, изымать ее пришлось с помощью суда.
Напомним:
- США завершают военную миссию в Ираке и до конца 2021 года планируют вывести из страны весь свой контингент. В то же время США планируют и в дальнейшем заниматься обучением и консультированием иракских военных.
- В Ираке объявили о победе над боевиками "Исламского государства" еще в 2017 году. Однако, террористы до сих пор продолжают свои атаки, как показал недавний теракт на рынке в пригороде Багдада, когда погибло не менее 30 человек.