США впервые передадут Украине конфискованные активы российского олигарха: кто "обеднеет" следующим

В Соединенных Штатах Америки впервые конфискованные активы российского олигарха Константина Малофеева будут переданы в пользу Украины. Речь идет о 5 млн. 400 тыс. долларов, которые россиянин держал на американском счете. Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что Малофеев станет первым, но не последним. В США арестованы также средства, недвижимость, люксовые яхты и самолеты российской элиты.

Кто же следующий и как в стране, где частная собственность защищена больше всего, это все же стало возможным – рассказали в сюжете ТСН.

Константина Малофеева еще называют православным олигархом. Свои деньги, а это 5,4 млн. долларов, держал в Соединенных Штатах. Средства конфисковал у него американский суд по американским законам. Дело в том, что Малофеев еще с 2014 находится под санкциями США и пытался их нарушать. Вот это и послужило причиной привлечения его к ответственности.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд так сформулировал состав его преступления: "Министерство финансов ранее признало Малофеева одним из основных источников финансирования россиян, пропагандирующих сепаратизм в Крыму и оказывающих материальную поддержку так называемой "Донецкой народной республике". После введения санкций Соединенными Штатами Малофее, использовал соучастников, чтобы тайно приобрести и управлять средствами массовой информации по всей Европе.

Малофеев в России владеет православным телеканалом "Царьград". Там сообщили, что олигарх очень недоволен конфискацией у него средств и написал об этом заявление российской прокуратуре. Текст ее приводит "Царьград". К слову, звучит он несколько комично: "Сообщаю, что организованная преступная группа в составе Джозефа Байдена, 1942 г.р., работающего президентом США, и Меррика Гарленда, 1952 г.р., работающего генпрокурором США, украли у меня денежную сумма, которая мне принадлежала. Украденное спрятано в Украине, о чем гражданин Гарленд сообщил СМИ".

Поправка, позволяющая Государственному департаменту теперь передать эти средства Украине, была принята в конце прошлого года. По словам госпожи посол Украины в США Оксаны Маркаровой, правка появилась в бюджете после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре прошлого года. Международная группа, занимающаяся поиском активов российских олигархов, говорит Маркарова, уже арестовала активов российских олигархов по всему миру на десятки миллиардов долларов. Следующее дело о конфискации уже находится в работе.

"Уже за этот год работы, по состоянию на апрель 2023-го, уже заморожено на 58 миллиардов долларов активов олигархов. На предварительном слушании в Конгрессе заместитель Генерального прокурора сообщила еще об одном кейсе, который в работе, но он уже подан. Это олигарх Вексельберг. В данном случае речь идет о недвижимости в Соединенных Штатах», – рассказала украинская дипломатка.

Отдельно Украина пытается добиться того, чтобы ей были переданы и суверенные средства России, замороженные за рубежом – это более 300 миллиардов долларов. Поскольку эти активы защищены международным иммунитетом, здесь пока работа продолжается.

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