США впервые за почти 20 лет прекращают военную миссию в Ираке: какой теперь будет роль Америки

США впервые за почти 20 лет прекращают военную миссию в Ираке: какой теперь будет роль Америки

Военная миссия США должна завершиться к концу этого года.

США завершают военную миссию в Ираке и к концу 2021 года планируют вывести из страны весь свой контингент. В то же время США планируют и в дальнейшем заниматься обучением и консультированием иракских военных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок от 27 июля.

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Соответствующее соглашение подписали в Вашингтоне президент США Джо Байден и иракский премьер Мустафа аль Казими. Американская миссия в Ираке продолжалась 18 лет. Сейчас там находятся до 2,5 тыс. американских военных. Роль США в Ираке полностью перейдет к обучению и консультированию иракских военных в борьбе с терроризмом.

"Наша роль в Ираке будет ... доступной, продолжать учить, помогать, помогать и бороться с ИДИЛ по мере его возникновения, но до конца года не будет "зоны боевых действий", — сказал Джо Байден на встрече с Кадиме, сообщает Assotiated Press.

Новости мира: США завершают военную миссию в Ираке, которая длилась 18 лет

В Ираке объявили о победе над боевиками "Исламского государства" еще в 2017 году. Однако, террористы до сих пор продолжают свои атаки, как показал недавний теракт на рынке в пригороде Багдада, когда погибло не менее 30 человек. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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