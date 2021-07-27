США впервые за почти 20 лет прекращают военную миссию в Ираке: какой теперь будет роль Америки

Военная миссия США должна завершиться к концу этого года.
США завершают военную миссию в Ираке и к концу 2021 года планируют вывести из страны весь свой контингент. В то же время США планируют и в дальнейшем заниматься обучением и консультированием иракских военных.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок от 27 июля.
Соответствующее соглашение подписали в Вашингтоне президент США Джо Байден и иракский премьер Мустафа аль Казими. Американская миссия в Ираке продолжалась 18 лет. Сейчас там находятся до 2,5 тыс. американских военных. Роль США в Ираке полностью перейдет к обучению и консультированию иракских военных в борьбе с терроризмом.
"Наша роль в Ираке будет ... доступной, продолжать учить, помогать, помогать и бороться с ИДИЛ по мере его возникновения, но до конца года не будет "зоны боевых действий", — сказал Джо Байден на встрече с Кадиме, сообщает Assotiated Press.
В Ираке объявили о победе над боевиками "Исламского государства" еще в 2017 году. Однако, террористы до сих пор продолжают свои атаки, как показал недавний теракт на рынке в пригороде Багдада, когда погибло не менее 30 человек.