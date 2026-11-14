США впервые заговорили о выходе ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский рассказал об изменениях в позиции американских переговорщиков по завершению войны. Во время переговоров США впервые подняли вопрос возможного выхода Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

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«Об изменениях в позициях американских переговорщиков. Я не раз говорил, что Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: „А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?“ Это было впервые», — рассказал Зеленский.

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В то же время, президент подчеркнул, что Украина «не отступает и не отдает» свои территории.

По словам Зеленского, Киев обсуждает с партнерами комплексный пакет безопасных и финансовых договоренностей. Он должен предусматривать конкретные гарантии безопасности от НАТО и ЕС, сохранение мощной украинской армии, снабжение оружием и финансовую поддержку на определенный период. Также речь идет о Prosperity Plan — плане восстановления Украины с определенными источниками финансирования.

Президент подчеркнул, что окончательное решение по таким договоренностям не будет приниматься единолично.

«Если американская сторона нам это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, то тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем? Я не имею права этого не сделать по своему усмотрению», — объяснил Зеленский.

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Отдельно глава государства прокомментировал возможность предоставления Украине гарантий, подобных пятой статье НАТО. По его словам, Вашингтон говорит о двусторонних договорах безопасности, подобных тем, которые имеют Израиль и некоторые другие страны.

«Если вы предоставите нам это „нечто похожее“ на НАТО, будут ли американские солдаты на нашей земле?» — передал президент свой вопрос американским представителям.

По его словам, ответ был отрицательным. Поэтому Киев требует четко определить механизмы будущей защиты. Зеленский отметил, что не уверен в действенности гарантий, которые будут только напоминать механизмы НАТО, ведь их реальную эффективность еще предстоит проверить.

Территориальные претензии России

Заметим, в СМИ появилась информация, что американские представители в Абу-Даби предлагали «картографическую хитрость» — изменить административные границы Украины, чтобы Россия могла заявить о «полном контроле» над Донбассом без фактического захвата тех городов, которые до сих пор удерживают ВСУ.

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Ранее Владимир Зеленский заявлял, что РФ шокировала заявлением о Донбассе на переговорах. Россияне вызывающе утверждали, что захватила половину подконтрольной Украине этой территории. Неправдивыми заявлениями Москва будет пытаться закрепить вымышленную картину как основу для будущих переговоров по территориальным вопросам

Между тем, аналитики ISW отмечают, что Кремлю мало Донбасса. Путинские чиновники открыто озвучили требования, фактически предполагающие полную капитуляцию Украины и территориальные уступки. В частности, глава делегации РФ в ОАЭ Владимир Мединский дерзко подчеркнул, что Россия якобы захватит «каждый сантиметр своей земли» — так или иначе.

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