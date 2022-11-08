США выбирают Конгресс: как победа республиканцев повлияет на военную помощь Украине

Во вторник, 8 ноября, американцы выбирают следующий состав Конгресса: всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Это промежуточные выборы, которые в США проходят каждые два года.

Казалось бы, это должна быть больше внутренняя американская история. Ведь это не президентские выборы, где кандидаты первой демократии мира говорят о своей геополитической визии и лидерстве США. Да, кандидаты в конгрессмены и сенаторы больше говорили об инфляции, зарплатах, стоимости энергоносителей и преступности. Но от результата именно этих промежуточных выборов в США зависит очень многое.

Во-первых, демократы с небольшим преимуществом контролируют и Палату представителей, и Сенат. Чтобы взять большинство в нижней палате Конгресса, республиканцам нужно дополнительно всего 5 мест. И все соцопросы свидетельствуют, что Палата представителей следующие два года будет под их контролем.

Что это значит для Украины? Конгресс – это законодательная ветвь власти. Если республиканцы, которые уже сейчас критикуют предоставление больших объемов финансовой и военной помощи Украине, а некоторые и вовсе призывают ее остановить, придут к власти в Конгрессе, у нас могут возникнуть проблемы. Нет, полностью помощь нам не заморозят. Но со скоростью ее получения будет не все так просто.

Во-вторых, в американской прессе начали появляться статьи с осторожными намеками на возможность переговоров с Россией сразу после визита в Киев в пятницу, 4 ноября, советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который известен как раз идеями сохранения открытого окна для диалога с Москвой.

Откровенной зрады в этих статьях не было. Но то, какие статьи и заявления сразу после этого прозвучали в Европе, мягко говоря шокировали. Итальянская La Republica написала, что закрытые консультации между Вашингтоном и Брюсселем предусматривают краткосрочное переговорное окно с Россией, которое может возникнуть после освобождения Украиной Херсона. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает мирные переговоры с Россией, но исключительно на условиях Украины.

В конце концов, и Джейк Салливан подтвердил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине. К этому заявлению его вероятно подтолкнула статья в The Wall Street Journal, где говорилось, что у Салливана были тайные переговоры с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым и помощником Путина Юрием Ушаковым. Кстати, по информации The Times, именно Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников подтолкнули Путина начать большую войну против Украины.

Ничего страшного в таких частных разговорах нет. Ведь уже сейчас становится понятно, что, возможно, они касались как раз ядерных угроз России. Тем более, по мнению американского Института изучения войны, Кремль, вероятно, решил ослабить ядерные угрозы в публичной риторике. Но за этим может быть скрыт любимый путинский шантаж: я не стану говорить о применении ядерного оружия, а вы садитесь и договаривайтесь со мной, и в том числе и Украина; ну и может уж лучше договариваться со мной, чем с такими персонажами, как Кадыров, Пригожин и Медведев, которые точно превратят мир в "радиоактивный пепел".

В-третьих, эти промежуточные выборы в Конгресс США, как пишет американская пресса, точно отразятся на желании и Джо Байдена, и Дональда Трампа баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. Если демократы потеряют и Палату представителей, и Сенат, это может повлечь за собой раскол относительно необходимости поиска новой кандидатуры в президенты в 2024 году. Хотя такой же раскол может случиться и в рядах республиканцев.

Но весь этот внутриполитический шторм обязательно повлияет и на Украину. Учитывая, что США наш самый большой военный донор, у Киева возникает много опасений относительно возможных рисков сокращения поддержки Украины. Чтобы понять, как это будет работать после взятия республиканцами контроля над Палатой представителей, а может быть и Сената, ТСН.ua пообщался с бывшими послами США в Украине Джоном Гербстом и Стивеном Пайфером, задав им три вопроса:

1. Как промежуточные выборы окажут влияние на военную и финансовую помощь Украине? Есть ли риск сокращения помощи, если республиканцы будут контролировать Палату представителей и Сенат?

2. Что мы должны знать о письме прогрессивных демократов президенту Байдену, где они призывали к необходимости переговоров с Россией, а затем его отозвали? Значит ли это, что среди демократов есть те, кто выступает за диалог с Россией ценой уступок со стороны Украины?

3. Недавно WSJ и WP опубликовали статьи, где был сигнал в Украину пересмотреть свою позицию о возможности переговоров с Россией. С чем это связано? Ведь вроде бы всем понятно, что Путин хочет продолжения войны. Так о чем мы можем говорить с ним?

Посол Джон Гербст, старший директор Евразийского центра Atlantic Council

1. Американская поддержка Украины, скорее всего, останется существенной после промежуточных выборов. Правда, республиканские популисты выступали против значительной помощи Украине, и их численность вырастет после промежуточных выборов. Но они не будут представлять более 30% республиканцев в Конгрессе. И республиканское лидерство понимает, что американские интересы требуют сильной поддержки Украины.

2. Всегда были прогрессивные демократы, в целом против оказания военной помощи со стороны США. Но такие демократы в целом поддерживали политику Администрации по отношению к Украине. Письмо было знакомо, что некоторые из них имеют оговорки относительно этой политики. Но быстрый отзыв (письма – ред.) прояснил, что такое мнение имело совсем маленькую поддержку в партии. Это был неудачный эпизод, но в конце концов неважен.

3. Если Джей Салливан действительно побудил Украину просигнализировать о своей готовности к переговорам, это было бы серьезной ошибкой США. Москва – это агрессор. Она хочет удержать (уже захваченную – ред.) украинскую землю. Она репрессирует украинцев на удерживающих землях. Украина получает хорошие достижения в возвращении своей территории. Лучшая политика для США – это присылать Украине все оружие, которое ей необходимо, чтобы это сделать. Как минимум – чтобы перерезать московский наземный мост в Крым. Нам не нужно убеждать Украину посылать сигналы о своей готовности к переговорам за счет собственного народа. Поступая так, это лишь поощряет Путина продолжать его агрессию в Украине.

Посол Стивен Пайфер, старший научный сотрудник в Brookings Institution

1. Украина пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США с начала 1990-х годов, и это, вероятно, будет продолжаться. Тем не менее, крыло Республиканской партии MAGA (от слогана Трампа на выборах-2016 Make America Great Again) стало сомневаться в поддержке Украины, и я волнуюсь, что эта линия может стать доминирующей, если республиканцы будут контролировать Палату представителей.

2. Из письма следует, что прогрессивные демократы хотели бы видеть переговоры, хотя письмо не призывало к конкретным уступкам со стороны Украины и исключало давление США на Украину с целью уступок. Тем не менее, время для письма было неудачным, поскольку Москва ищет какие-либо трещины, которые она может найти в единстве Запада по поддержке Украины.

3. Люди могут неправильно читать эти статьи. В статье WSJ, в частности, говорится: "Цель (контактов между США и РФ) заключалась в том, чтобы защититься от риска эскалации и сохранить каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине, заявили чиновники". В статье WP говорится: "Просьба американских официальных лиц не направлена на то, чтобы подтолкнуть Украину за стол переговоров, — сказали эти люди. Скорее всего, они назвали это продуманной попыткой обеспечить поддержку правительства в Киеве со стороны других стран, которые сталкиваются с тем, что электораты боятся разжигать войну на многие годы вперед". Ни одна статья не свидетельствует о том, что Вашингтон пытается привлечь Киев к переговорам до того, как Киев решит, что пришло время.