США выбрали нового спикера Палаты представителей Джонсона: что будет с помощью Украины

Республиканец из Луизианы Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей в Конгрессе США. Его считают одним из самых преданных поклонников бывшего президента США Дональда Трампа.

Краткая биография

Джеймс Майкл Джонсон – американский юрист, политический деятель. Он также был консервативным радиоведущим и колумнистом, медиасекретарем величайших религиозных организаций Америки. Первый представитель Палаты представителей США, избранный от Луизианы. За 140 лет Джонсон – первый конгрессмен, смогший стать спикером, проработав в Палате Представителей менее 7 лет.

Джонсон окончил среднюю школу капитана Шрива в Шривпорте. Он получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете штата Луизиана в Батон-Руже. У него есть степень доктора юриспруденции в юридическом центре Университета Луизианы. Женат и имеет четырех детей.

Карьера Майка Джонсона

Как говорится на сайте Mike Johnson, он впервые был избран в Палату представителей США 10 декабря 2016 года. Сейчас он занимает свой четвертый срок в Конгрессе. В январе 2021 года Майка избрали вице-главой Конференции республиканцев в Палате представителей. В ноябре 2022 года его единогласно переизбрали на следующий срок вице-главой республиканцев в Палате представителей 118-го. Он работает в судебном комитете Палаты представителей и является главой подкомитета по Конституции и ограниченному правительству. Он также является членом Специального комитета по вооружению Федерального правительства и Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Как пишет Би-би-си, крайне правые республиканцы считают Джонсона устойчивым консерватором, а умеренные республиканцы – прагматиком, борющимся за консервативные ценности. Однако демократы опасаются, что Майк Джонсон слишком прав. Он занимает жесткую консервативную позицию по ряду политических вопросов. В частности, политик выступает против права на аборт и против однополых браков.

Поддержка Украины

По данным портала Republicans for Ukraine, отслеживающего активность американских законодателей из Республиканской партии по вопросам поддержки Украины, Джонсон занимает низкую оценку и относится к "очень плохому" выбору для Украины. Он голосовал против всех законов в поддержку Украины, кроме ленд-лиза. Также он известен своими антиукраинскими заявлениями.

"Мы не должны отправлять еще $40 млрд за границу (для Украины – ред.), когда наша собственная граница находится в хаосе, американские матери пытаются найти детское питание, цены на газ рекордно высокие, а американские семьи пытаются свести концы с концами, не имея достаточного контроля за тем, куда идут деньги", — сказал он в мае 2022 года.

Как говорится в статье Bloomberg, накануне избрания спикером он сменил риторику поддержки Украины. Он заявил, что открыт для переговоров по просьбе президента Джо Байдена о выделении дополнительных средств для оказания помощи Украине.

Первое заявление Джонсона об Украине после избрания на должность спикера

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он согласится вынести на голосование предложение об увеличении помощи Украине, но при определенных условиях. Он отметил, что правительство хочет видеть отчетность расходов.

"У нас будут условия по этому поводу, поэтому мы работаем над этим. Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. И мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно", — цитирует его заявление NBC News.

Напомним, 25 октября республиканцы избрали нового кандидата на должность спикера Палаты представителей. Им стал представитель Луизианы Майк Джонсон.

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