США заявили о неучастии в переговорах о войне в Украине в качестве посредника

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После громкого заявления пресс-секретаря Госдепа США Темми Брюс о том, что Вашингтон выходит из переговоров Украины и РФ, украинский политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua назвал возможный главный сценарий ближайшего будущего для нашей страны.

«Госдепартамент США заявил о том, что если Россия и Украина не готовы согласиться с предложениями Америки, пусть они начинают прямые переговоры. Ключевая идея состоит в том, что США не будут посредником. Что это значит?», — говорит Фесенко.

И разъясняет: «Здесь могут быть разные варианты ответов. Я обращу внимание на то, что Трамп не делает таких заявлений. Это важно. Периодически госсекретарь США Марк Рубио говорит, что если не будет прогресса в переговорах, то США могут выйти из них. У меня такое чувство, что Рубио просто устал. Как когда-то пела Алла Пугачева о том, что «устала Алла».

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По мнению Фесенко, Марк Рубио в ступоре, он не знает, что делать, как выходить из нынешней тупиковой ситуации, как дальше влиять на Россию и Украину, чтобы принудить их к более активным, по мнению Рубио, переговорам.

«Но Трамп ведет себя иначе. Трамп не дает прямого ответа, он не пугает. К примеру, сегодня он написал, что если Россия не согласится на договоренность, тогда Украина может получить больше. И давление на Россию может быть больше. Важно, что сейчас Трамп не делает заявлений о том, что США выходят из переговорного процесса», — говорит политический эксперт.

По его словам, не менее важно, а, возможно, более важно то, что подписание ресурсного соглашения на самом деле создает для Трампа дополнительный интерес к прекращению войны.

«Это важно. Этот фонд заработает только в том случае, если не будет войны в Украине. Поэтому здесь есть личный интерес Трампа», — говорит политолог.

По мнению Фесенко, не будет прямого выхода США из переговорного процесса.

«Я убежден в этом. Они могут пугать этим, давить», — говорит эксперт.

И добавляет: «Что может быть? Некоторые источники говорят, что американцы могут отказаться от тактики, которую они использовали в последние полтора-два месяца. Они вели отдельные переговоры с Украиной и отдельные с Россией. В результате возникает эффект «испорченного телефона». Одна из версий — может быть попытка перейти к прямым переговорам, но американцы могут быть не столько посредником, сколько модератором. Но переговоры без американцев, по моему мнению, просто невозможны. Даже начать переговоры невозможно без посредника, модератора».

По мнению Фесенко, дальнейшее развитие событий можно будет наблюдать после 9 мая.

«Пока что Путин сосредоточен только на этой дате, на праздничных мероприятиях. Возможно, россияне не хотят портить весь этот пафос переговорами с американцами», — предполагает Фесенко.

Развяжет ли заявление Госдепа руки Путину еще больше

На вопрос о том, усилит ли армия РФ обстрелы Украины после двузначного заявления США, Фесенко ответил вопросом на вопрос: «А раньше за обстрелы Путину что-то было?».

И добавляет: «К большому сожалению, и раньше России за обстрелі ничего не было. А что, у Путина руки сильно связаны? Нет. Где может быть опасность? Если вдруг американцы выходят из переговорного процесса касательно завершения войны в Украине и в то же время продолжают переговоры с Россией. Договариваются о встречах Трампа и Путина, договариваются об экономических соглашениях — это точно будет в интересах России. Это то, к чему Россия стремится. Продолжить войну в Украине и договариваться с США отдельно без темы российско-украинской войны. Такой вариант точно был бы невыгоден для нас. Но сейчас заметна и позиция самого Трампа, и Госдепа — сначала прекращение огня в Украине, а потом все остальное».

Ранее сообщалось о том, что в России было сделано циничное заявление о возвращении Украины к границам 1991 года.

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