Ссора не на шутку: есть ли шанс на примирение с Польшей и почему дело не только в зерне

В отношениях Украины и Польши очередное обострение. На первый взгляд, все из-за импорта украинского зерна, которое уже почти полгода блокирует не только Польша, но и Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния. Но на самом деле поссорились Киев и Варшава не только из-за зерна.

По последним сообщениям украинского Минагрополитики, Киев и Варшава договорились найти решение по экспорту украинской с/х продукции, учитывающей интересы обеих стран. Речь идет о лицензировании нашего экспорта и добровольном квотировании, хотя и это противоречит решению ЕС с весны прошлого года, когда Брюссель отменил все пошлины и квоты на наш экспорт (относительно фруктов и овощей, а также с/х продукции и продуктов ее переработки), чтобы поддержать украинскую экономику во времена полномасштабной войны

"Мы согласовываем с Еврокомиссией и странами импортерами необходимый перечень и объем аграрной продукции четырех культур. Они в свою очередь определяют, готовы ли принимать эти культуры, когда и в каких объемах. Только после этого мы выдаем разрешения нашим предприятиям на экспорт той или иной. продукции. То есть Украина контролирует свой экспорт и согласовывает его с принимающими странами", – объяснил министр агрополитики Украины Николай Сольский.

То есть, если Польша и другие согласятся, то украинский бизнес, который захочет экспортировать в пять стран ЕС (а сейчас Болгария и Румыния вроде бы сняли эти ограничения – ред.), запретившие импорт украинской с/х продукции, должны предварительно получить лицензии у наших Минэкономики и Минагро. После подтверждения Еврокомиссией (ЕК) и соответствующими органами этих стран ограниченные партии нашего зерна и других товаров смогут попасть на рынки Польши и других. Хотя из Варшавы и Будапешта уже звучат предложения расширить список запрещенной к импорту продукции. В настоящее время в список входят: украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника.

Поэтому, не факт, если даже предложение Киева по лицензированию и квотированию будет согласовано, список украинской с/х продукции, который подвергнется этим ограничениям, не будет расширен. Более того, еще до 15 сентября, когда истек очередной срок фактической блокады импорта нашего зерна и других товаров в эти пять европейских стран, Киев предлагал компромисс по лицензированию и квотированию. Однако Польша, Словакия и Венгрия хлопнули дверью, что побудило Украину обратиться с жалобой в ВТО. В Министерстве с/х Словакии заявили, что Украина обещала не жаловаться на нее в ВТО и не запрещать импорт агропродукции из Словакии благодаря прогрессу в зерновых переговорах двух стран.

Но проблема в спорах с соседями, особенно с Польшей, гораздо глубже и касается не только зерна. За эти более полутора лет полномасштабной войны между Киевом и Варшавой накопилось столько взаимных обид, нередко по вине самой Украины, что распутать их будет очень трудно. Поэтому надеяться, что назначенные на 15 октября парламентские выборы в Польше пройдут, и все как-то само собой устроится, не стоит. В этом тексте ТСН.ua объяснит, почему еще, кроме зерна, Украина и Польша избили горшки, и как окончательно не сжечь мосты.

Зерно раздора: Польша нарушает торговые правила ЕС

Острый публичный спор между Украиной и Польшей, на днях переросший в настоящий конфликт, длится уже почти полгода. В апреле-мае 2023 года все действительно началось с импорта зерна "Путями солидарности". Эта инициатива была начата ЕС весной 2022 года вместе с отменой всех квот и пошлин на украинскую продукцию и товары, чтобы помочь нам экспортировать с/х продукцию (тогда экспорт ждали 20 млн тонн украинского зерна), когда морские порты были заблокированы Россией, а Черноморская зерновая инициатива еще не была заключена.

Весной этого года, когда начались протесты польских фермеров, ТСН.ua уже писал, что на самом деле они пострадали не из-за наплыва дешевой украинской агропродукции. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук напоминает, что цена на зерно на мировых рынках весной 2022 действительно выросла более чем на 30% из-за начала полномасштабной российской войны и заблокированы украинские порты.

"По этой причине польские фермеры думали, что весь 2023 год будут зарабатывать столько же, плюс субвенции со стороны ЕС. Однако с заключением Черноморской зерновой инициативы и оживлением экспорта украинской с/х продукции морем и через порты на Дунае, цены стабилизировались. Но даже при этом ниже цен 2021 года европейские фермеры все равно не продавали, получая еще и компенсации со стороны ЕС (Брюссель согласовал пакет более чем на 100 млн евро — ред.).Украинские же производители зерна сейчас фактически работают в минус.Эти полтора года они ничего не зарабатывают. запасы, которые были с прошлых лет, уже почти иссякли. Каждый месяц, начиная с апреля, когда начал действовать запрет, не имея возможности импортировать в эти пять стран, мы теряли около 170 млн евро. А до конца года потеряем до 600 млн евро", – отмечает для ТСН.ua Денис Марчук.

Почему Украина так отчаянно борется за экспорт своей с/х продукции? В прошлом году мы заработали на этом $23 млрд. Из этих денег мы финансируем оборонку, потому что прямую финансовую иностранную помощь нельзя пускать на ВС. К тому же, наши ближайшие европейские соседи должны понимать, что нынешняя посевная и сбор урожая осложнены не только военными действиями, но и полностью заминированными полями. В Украине сейчас самое большое минное поле — больше площади Великобритании. Уже не говоря, что с апреля этого года Киев дважды шел на уступки нашим соседям, соглашаясь с односторонним запретом на импорт. И 15 сентября ЕС решил не продлевать ограничения. Тем не менее, Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние меры.

Эти их действия не только вызвали негодование Киева. Франция, Германия и Испания подвергли резкой критике такие меры, которые нарушают торговые правила ЕС. Именно поэтому, по информации Financial Times, в Еврокомиссии еще думают, стоит ли защищать интересы Польши, Венгрии и Словакии. А вот Варшава пошла еще дальше, заявив, что может заблокировать вступление Украины в ЕС, если проблема с украинским зерном не решится. А спикер польского правительства Петр Мюллер допустил сокращение помощи украинским беженцам (хотя, здесь стоит добавить, что и без проблем с зерном ее и так собирались сокращать). Украина же, кроме обращения в ВТО, пригрозила запретом импорта польских овощей: лука, помидоров, капусты и яблок.

"Наконец-то Польша сказала правду относительно украинского зерна. Речь идет не об этом сезоне, а об условиях вступления Украины в ЕС. Об этом очень четко заявил министр аграрной политики (Польши — ред.) Телюс. Поэтому наши вступительные переговоры по с/х уже фактически начались такой агрессивной боевой разведкой с полным антагонизмом со стороны Польши. Поэтому мы и будем до конца стоять на том, что действия Польши по отношению к украинскому зерну ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров ЕС", — дописал в Facebook заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Хотя существует и другая точка зрения.

Во-первых, много транзитного украинского зерна действительно оседало в Польше, из-за чего наблюдалось снижение закупочных цен на зерно польских аграриев.

Во-вторых, если украинское зерно действительно оседало и был демпинг, то с польской стороны в этом тоже были заинтересованы стороны. Однако ни со стороны Украины, ни со стороны Польши мы не видим независимых расследований и привлечения виновных к ответственности, только взаимные обвинения.

В-третьих, сами польские фермеры это опровергали, пока не видно ни одного ажиотажа на с/х рынка Польши. Их фермеры по-прежнему ожидают роста цен, чтобы продать свою продукцию подороже.

В-четвертых, эксперты отмечают, что после 15 сентября, когда ЕС решил не продлевать запрет на импорт украинской с/х продукции в пять европейских стран, Киев действовал скорее эмоционально, чем прагматично, не инициировав никаких трехсторонних консультаций с участием Еврокомиссии. Более того, период между апрелем-маем до сентября этого года можно было использовать, чтобы наработать свои предложения по выходу из кризиса. Однако Киев этого не сделал.

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Однако не зерном единственным. В двусторонних отношениях Украины и Польши очень много нерешенных политических и исторических проблем. Нельзя сказать, что и до полномасштабного российского вторжения наши отношения были безоблачными, особенно в вопросах исторической памяти. Правящая консервативная "Право и справедливость" не исключение, она тоже активно на этом спекулировала, особенно накануне выборов. Так произошло и сейчас, только с зерном, в желании получить голоса польских фермеров, за которые также борется и ультраправая "Конфедерация", известная своими антиукраинскими настроениями. На днях один из ее лидеров призвал заблокировать поставки Украине оружия и топлива через территорию Польши, чтобы Киев отозвал свой иск в ВТО и не вводил запрет на импорт польской продукции.

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По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, к нынешней эскалации в отношениях между Польшей и Украиной привел целый ряд факторов: выборы; экономические заботы связаны с глобальной конъюнктурой; подготовка к переговорам Украины о членстве в ЕС, которые, по всей видимости, будут непростыми.

"Поскольку проблема комплексная, то и считать, что после выборов она исчезнет, не приходится. Ведь на выборах может победить ПиС. Если большинство они не возьмут, то вероятнее всего будет коалиция ПиС с "Конфедерацией", где симпатиков Украины нет. Теоретическая победа "Гражданской" платформы" (один из ее лидеров Дональд Туск, бывший премьер Польши и глава Европейского совета — ред.) тоже не изменит ситуацию в корне. Ей тоже придется блокироваться и принимать во внимание интересы фермеров. Очевидно, урегулировать ситуацию, когда обе стороны слишком категоричны, можно при посредничестве третьих сторон, такие попытки уже предпринимает президент Литвы Гитанас Науседа (на днях он встретился отдельно с Зеленским и Дудой — ред.) Но, похоже, что его цель — унять страсти, а вот когда дойдет до вопроса, как же компенсировать потери — то ли Украине от ограничений, то ли Польше от открытия рынка, то без ЕК не обойдется — ведь именно у нее есть ресурс на такие компенсации", — комментирует ТСН.ua Сергей Герасимчук.

Однако и Киев подбрасывает хворост к костру. В начале августа ТСН.ua уже писал об ошибке Киева с вызовом в МИД Украины посла Польши за высказывание руководителя Бюро международной политики канцелярии президента страны Марцина Пшидача о якобы "неблагодарности" украинцев за помощь, оказываемую соседней Польшей. Причем посла Польши в украинский МИД вызвали 1 августа – в Национальный день памяти Варшавского восстания. Следует напомнить, что тогда было не только одно возмущающее высказывание Марцина Пшидача. Был целый ряд взаимного обмена "любезными" постами и твитами украинских и польских чиновников в соцсетях.

Напомним, что этому также предшествовало оскорбление Польши, в основном кулуарное, на то, что Украина начала обсуждать гарантии безопасности без собственно самой Польши. В Варшаве считают, что Польша должна активно участвовать в переговорах, касающихся архитектуры безопасности региона. И тогда, в начале августа, градус напряжения несколько снизился, когда польского представителя пригласили в саудовскую Джидду, где обсуждалась подготовка к Глобальному саммиту мира в Украине на базе Формулы мира президента Зеленского. Однако Польша до сих пор так и не стала подписателем гарантий безопасности декларации G7, которая была начата на Вильнюсском саммите НАТО.

Но после 15 сентября, когда Польша, Венгрия и Словакия, вопреки решению Еврокомиссии, решили продолжить блокировку импорта украинской с/х продукции, скандал между Украиной и Польшей разразился с новой силой, выйдя на международный уровень. Во вторник, 19 сентября, выступая на открытии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Владимир Зеленский среди прочего заявил:

"Тревножно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера".

Сразу после этого заявления польские СМИ сообщили об отмене двусторонней встречи Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Нью-Йорке на Генассамблее ООН (впоследствии Дуда объяснил, что на это не было времени). Позже на брифинге для польских СМИ за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке президент Польши сравнил Украину с утопленником:

"Это чуть-чуть похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться".

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А дальше, как говорят в соцсетях, понеслось. Украина в свой адрес услышала кучу образ со стороны Польши, вместе с вызовом украинского посла на ковер в польский МИД. Дальше – больше. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что "спор с Украиной касается интересов украинских олигархов, желающих продавать зерно на польской территории". Премьер Матеуш Моравецкий пошел еще дальше, отметив, что Польша сейчас больше сосредоточена на перевооружении собственной армии, поэтому не оказывает Киеву военную помощь.

В Украине это было воспринято однозначно: из-за зерновых баталий Польша прекращает военную помощь Киеву. За заявление Моравецкого даже пришлось оправдываться Анджей Дуде, мол, его слова вырвали из контекста. И неудивительно, ведь эти заявления возмутили многих из ключевых европейских столиц. Это пришлось комментировать даже Пентагону, где в очередной раз заверили в единстве союзников по поддержке Украины. Анджей Дуда заверил, что те контракты по вооружению, которые Польша подписала с Украиной, например, по поставкам самоходных артиллерийских установок Krab, будут выполняться.

Был еще целый ряд оскорбительных заявлений польских чиновников в адрес Киева, например о снижении поддержки Украины в целом и прекращении помощи украинским искателям убежища. Правда, относительно последнего, повторимся, это и так должно было постепенно состояться.

Однако, по мнению Марии Золкиной, главы направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива и исследователи Лондонской школы экономики и политических наук, высказывания президента Зеленского на Генассамблее ООН были фактически вписаны в спектр международных проблем, потому что претензии к странам, которые до сих пор запрещают импорт украинского зерна, Владимир Зеленский высказал в контексте рассказов о глобальном продовольственном кризисе, поставив на один уровень ущерба и неудобства, которые несет украинский экспорт из-за блокирования Черного моря Россией, с невозможностью импорта в Польшу, Венгрию и Словакию сухопутными транспортными коридорами.

"То есть то, что это было фактически вписано в международную проблематику, — это ошибка. Это автоматически делает этот конфликт более горячим, чем он был до этого. И это было очень негативно воспринято не только в Польше. Это, к сожалению, было услышано". и увидено другими нашими партнерами, для многих из которых поддержка Польши, добрососедские и стратегические отношения между Польшей и Украиной, — это как основа вообще поддержки Украины, то есть нашу позицию страны Балтии, Польша часто защищали чрезвычайно ожесточенно, — как будто они защищают свою территорию и свои интересы. Они выступали своеобразным тараном наших интересов в ЕС и НАТО, в той же Генассамблее ООН", — комментирует Мария Золкина.

По словам исследовательницы, теперь уже всем понятно, что этот конфликт между Польшей и Украиной не о зерно. Он о том, что много белых пятен в двусторонних отношениях, где претензии Польши заключаются в том, что Киев, с польской точки зрения, недостаточно стратегически воспринимает сотрудничество с поляками, воспринимает их собственно как ситуативных партнеров, транзитеров, исполнителей каких-то договоренностей между Украиной и США, Великобритании и т.д.

"Зато поляки считают, что партнерство между нашими государствами должно быть стратегическим на многие десятилетия вперед именно из-за того, что мы имеем общие потребности в безопасности, и из-за того, что мы друг другу нужны. Украина сейчас форпост для защиты от российской агрессии. А Польша нам нужна, потому что без ее территории и помощи Украина не сможет обеспечивать себя помощью ни одной другой страны", — считает Мария Золкина (больше о причинах очередного обострения между Украиной и Польшей смотрите в интервью Марии Золкиной ТСН.ua в YouTube по ссылке в конце статьи – ред.).

Но, если бы это не играло в пользу Кремля. Как и при предварительном обострении отношений между Украиной и Польшей в публичной плоскости в начале августа, сейчас этим активно пользуется российская пропаганда, подогревая конфликт из-за своих агентов в соцмрежах. По словам Михала Марека, директора Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша), действующая ситуация благоприятна для Москвы из-за возможности разжигания антагонизмов и подрыва чувства тесных отношений между Киевом и Варшавой, особенно в отношении обороны.

"В определенном контексте россияне могут попытаться убедить поляков в том, что они должны переориентировать свою политику и двигаться в сторону России по принципу "лучших соглашений с Москвой", чем "неопределенных союзов с неблагодарной Украиной". Российская сторона, вероятно, будет стремиться распространять в Польше" взгляды, которые подрывают общий интерес Варшавы и Киева относительно стратегических целей, в частности сферы безопасности. Несмотря на нынешний кризис, следует помнить, что поляков и украинцев объединяет общий интерес — необходимость защитить себя от агрессивной политики Кремля", — подчеркивает в комментарии ТСН.ua Михал Марек.

Напоследок отметим. Варшава должна понять, что от повышения цен на зерно на мировых рынках больше будут зарабатывать не только польские фермеры, но и Россия, которая в прошлом году экспортировала около 40 млн. тонн. Именно поэтому Москва сейчас уничтожает нашу портовую и с/х инфраструктуру – конкуренты ей не нужны. Но и Киев должен понимать, что это предмет долгих и трудных переговоров с Польшей по урегулированию торговых отношений, и после состоявшихся 15 октября парламентских выборов в Польше само по себе все не решится.