Ссоры, неудачи и разорванные браки: как пережить ретроградный Меркурий

Астрологи говорят, даже иллюзия противоположного движения планеты — влияет на поведение людей.

Составители гороскопов утверждают, что во время ретроградного Меркурия фиксируют большее количество обращений в полицию, чаще случаются ссоры, неудачные сделки и даже разорванные браки.

О том, почему люди связывают свои неудачи с движением другой планеты, говорится 30 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Певицу Ульяну заставила поверить в воздействии на судьбу Меркурия куча случаев. Скажем, во время поездки с друзьями за границу, она вместо того, чтобы любоваться красотой Рима, наслаждаться солнцем и вином, со всеми перессорилась, более того — в Праге она тогда же потерялась.

Последним гвоздем, который закрепил ее убеждение, стало приобретение машины ее другом. "Я, конечно, его предупредила: ну, слушай, такой немножко странный период, говорю, ты бы подождал. Одним словом, побывала та машина на всех техстанциях города Киева ", — рассказывает она.

Теперь во время ретроградного движения планеты Ульяна не планирует важных дел, не выпускает новых песен, никуда не ездит и ничего не покупает.

Ретроградный Меркурий — это замедление движения планеты. Трижды в год в течение трех недель создается оптическая иллюзия, будто планета движется назад — ретроградно. Астрологи говорят, даже иллюзия противоположного движения планеты — влияет на поведение людей. Хотя они и не видят ее невооруженным глазом.

Меркурий — это планета которая отвечает за коммуникации. Поэтому в это время, говорят составители гороскопов, все договоренности будут испорчены, покупки неудачны, а финансовые операции принесут ущерб.

В это время астрологи также не советуют жениться. Мол, Меркурий пройдет — пройдет и любовь. Но к этим советам прислушиваются далеко не все.

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Алексей с Яной рискнули, доверившись сегодняшнем празднику. "Сегодня большой праздник — Веры, Надежды, Любви и матери их Софии", — говорят молодожены.

К слову, кроме Меркурия, ретроградной бывает еще и Венера. К счастью, этот период случается только раз в полтора года. В это время, говорят астрологи, может вернуться прежняя любовь, но на нее не нужно обращать внимание, потому что она будет таким же временным, как и ретроградная Венера.

По статистике из ЗАГСа — поданных заявлений о расторжении брака за три дня до Меркурия было больше, чем за три дня во время Меркурия.

Психологи же уверены, что ретроградные планеты стали популярными только потому, что людям надо кого-то винить в собственных проблемах. Ведь гораздо удобнее сказать, что день неудачный из-за ретроградного Меркурия, чем признать, что сам его плохо спланировал.

Ретроградный меркурий: почему люди связывают свои неудачи с движением другой планеты

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