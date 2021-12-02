"Стадион — так стадион" должен закончиться: Мосейчук объяснила, почему вмешалась в перепалку Бутусова и Зеленского

"Стадион — так стадион" должен закончиться: Мосейчук объяснила, почему вмешалась в перепалку Бутусова и Зеленского

Ведущая "1+1" призвала политиков "не разрывать страну".

Телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук прокомментировала свою перепалку с журналистом Юрием Бутусовым во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского.

Об этом Мосейчук рассказала 2 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

"После пресс-марафона президента Зеленского очень многие начали говорить и обсуждать, должна ли я вмешиваться в полемику между президентом и журналистом Бутусовым, или я должна была упустить этот момент. И мало кто вдумался в то, что я говорила", — отметила она.

Ведущая подчеркнула, что противостояние между действующим и предыдущим президентами Украины должно прекратиться, потому что оно вредит государству. Мосейчук призвала политиков "не разрывать страну".

"Я говорила о том, что "стадион — так стадион" в этой стране должен когда-то закончиться, и противостояние между президентом действующим и предыдущим — оно просто разрушает эту страну. Я не знаю, кто из вас был в студии, когда приходил предыдущий президент и включался тогда еще кандидат в президенты, — и я тогда говорила: "Не разрывайте эту страну". Но, очевидно, замаячила власть. Украинские политики обычно делают так: "сгорел сарай — гори и дом", — подытожила Наталья Мосейчук.

Мосейчук упомянула о полемике между Бутусовым и Зеленским на пресс-конференции с журналистами

Напомним, что у журналиста Юрия Бутусова во время пресс-марафона президента возник спор с Владимиром Зеленским.

Глава государства заявил, что Бутусов неоднократно "сливал" внутреннюю государственную информацию. Президент Украины также рассказал, как познакомился с журналистом, заявив, что тот обиделся, потому что не получил должность в Минобороны.

После того ГБР заявило, что проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, которое он выложил на своей странице в Facebook. На нем журналист производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "по оккупантам огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно и с тренировок.

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