Стал известным в городе художником: в Кропивницком школьник открыл персональную выставку

Мама рано заметила, что ее особый сын страстен карандашами и красками.

В Кропивницком открылась первая персональная выставка работ 10-классника Тараса Черепенко. Специалисты говорят - успех этого парня - это результат его совместных усилий с родителями, педагогами и психологами.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Шворак.

Тарас Черепенко был первым инклюзивным учеником на Кировоградщине. Он хотя имел расстройство аутистического спектра, стал известным в городе художником

Путь к этому событию был тяжелым. Введение инклюзивного образования в Кропивницком вызвало сопротивление - родители других детей даже устраивали акции протеста. Тарас попал в обычную школу со второй попытки - зато сразу во второй класс, рассказывает мама.

Тарас Черепенко

"У него было направление номер один в области на обучение с инклюзией и сейчас он учится в 10 классе и уже с десятого класса учится без помощника учителя", - говорит мама художника Ольга Топор.

Труднее всего было научить ребенка учиться - рассказывает психолог.

"Тарас говорить начал только в 4 года, до этого ни одну минуту его внимания поймать невозможно было. То есть мы прошли долгий и тернистый путь и мы сегодня просто счастливы от полученного результата", - говорит руководитель инклюзивного ресурсного центра Елена Дорошенко.

Мама рано заметила, что ее особый сын имеет страсть к карандашам и краскам. Свою первую картину мальчик нарисовал в 11 месяцев. Впоследствии начал заниматься с педагогом.

Парень рисует в разных стилях, но особенно увлекают его карикатуры. Сейчас Тарас готовится к поступлению в вуз - мечтает быть мультипликатором.

Работы школьника

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Напомним, в Софии Киевской открылась масштабная международная фотовыставка.

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