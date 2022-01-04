Стал популярным в полиции и в военкомате: парень, салютовавший на Новый год с "автоматом", пойдет в армию

Стал популярным в полиции и в военкомате: парень, салютовавший на Новый год с "автоматом", пойдет в армию

Молодой человек захотел стать известным и перепугал весь район.

Парень в Ровенской области выложил в сеть видео, как он стреляет из "автомата" посреди села. Пользователей это очень испугало. Видео увидели и в полиции. Несколько машин полиции выехали к "стрелку". Оказалось, автомат был деревянным, а парень просто хотел стать популярным. И своего добился – его заметили.

О том, где именно – 4 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Руководство районной полиции рассказывает, что люди в селе вели себя взволнованно, никто не мог понять, что происходит. Копы тоже увидели видео.

По словам правоохранителей, на кадрах выстрелы были как из настоящего оружия, поэтому в полиции сразу среагировали. Отправились сразу несколькими машинами к так называемому стрелку. Когда 20-летний Максим на пороге увидел около десятка полицейских сразу все рассказал.

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Парень испугался и сказал, что это урок для него на всю жизнь. Оружие оказалось деревянным. Смастерил Максим ее сам. Попросил товарища снять его с автоматом на видео и имитировал выстрелы. Звук подмонтировал на компьютере.

И все же горе-режиссера пригласили в отделение. Парень принялся уверять копов, что не имеет настоящего оружия.

Для чего вообще так шутил в соцсетях полиции объяснил — захотел стать популярным.

И таки стал. И не только в полиции, но еще и в военкомате, где тоже увидели видео. Оказалось, парень в розыске - уклоняется от срочной службы. Говорят, его таланты в армии пригодятся.

Парень с деревянным автоматом напугал весь район | Новости Украины

Парень умеет и монтировать, и мастерить, говорят в военкомате. А держать оружие и пользоваться им научат.

Напомним, в Бразилии утром на Рождество 25 декабря в результате стрельбы в городе Форталеза погибли пять человек, а еще шестеро пострадали.

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