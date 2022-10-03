Стал символом горя: как сейчас живет пес Крым, потерявший семью из-за российской ракеты

Пес Крым, потерявший свою семью из-за российской ракеты, сейчас проходит лечение в ветеринарной клинике.

Люди со всего мира обращаются в городской совет Днепра, чтобы приютить собаку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пес Крым стал символом горя украинцев. Российская ракета убила почти всю его семью — двоих детей, их мать и бабушку. Собака после обстрелов сидела и плакала на обломках дома и не понимала, что происходит.

Одними из первых собаку нашли соседи. Сосед погибших Сергей Петров рассказывает, что когда спасатели прибыли на место взрыва, то увидели воронку, а на руинах – собаку Крыма. Животное покойные привезли из Крыма 12 лет назад еще щенком.

Собаку спасатели передали ветеринарам. Он был в очень тяжелом состоянии.

"У него сердечная недостаточность и из-за почтенного возраста лечения должно быть очень осторожным. Также во время осмотра у него обнаружили опухоль. Контузия понемногу проходит. Он не очень хорошо, но ест", — говорит руководитель отдела регистрации животных КП "Зооконтроль" Ирина Пономаренко.

В городском совете Днепра говорят, что желающих забрать собаку к себе много и не только в Украине. К чиновникам обратились граждане Бельгии, Германии, Великобритании, Израиля.

В мире пес Крым стал известен благодаря иллюстрации Антона Хозяйкина. Именно он создал рисунок, на котором пес плачет над воронкой, а вокруг души его погибших хозяев.

"Когда увидел эту новость, мне показалось, что эта собачка — отражение всей нашей страны, которая из-за боли и горя сидит и смотрит на одну точку в стене со слезами на глазах. Просто боль", — говорит Антон Хозяйкин.

Иллюстрация: Антон Хозяйкин

В Днепре к месту гибели семьи приносят цветы и игрушки. Есть там и иллюстрация с Крымом, которая стала символом горя украинцев.

Напомним, в Днепре российская ракета убила четырех человек. Оккупанты обстреляли частный сектор Днепра. На месте трагедии погибла вся семья – бабушка, женщина и двое детей.

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