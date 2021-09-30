Стал телемагнатом, но ничего не знает о телевидении: Шуфрича "потролили" в прямом эфире из-за заявление об Усике

Владимир Петров отметил, что Шуфрич ничего не понимает в телевидении, хотя и купил часть одного из телеканалов.
Нардеп от ОПЖЗ Нестор Шуфрич возмутился, что бой Александра Усика не показали на общественном телевидении за счет украинских налогоплательщиков. Он заявил, что это бы "объединило Украину". Политтехнолог Владимир Петров из-за этого пошутил над нардепом.
Об этом 30 сентября говорилось в ток-шоу "Право на владу" на "1+1".
Нестор Шуфрич: "У нас была уникальная ситуация объединить в радости всю страну. Победа Усика объединила бы всех, неважно, на каком языке эти люди говорят".
Владимир Петров: "Я просто понимаю, что вы недавно стали телемагнатом и не совсем разбираетесь в телевидении. У меня вопрос: а кто бы отвечал, если бы он проиграл?"
Нестор Шуфрич: "Вы знаете, поражение иногда еще сильны объединяет, чем радость победы".
Владимир Петров: "Кому, как не вам, это знать".
Нестор Шуфрич: "Я спортсмен. Сопереживание за честное поражение объединяет не менее, чем радость победы".
Напомним, Мосейчук в прямом эфире горячее подискутировали с Шуфричем.