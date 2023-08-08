Стал "учебником" для НАТО: история боевого медика Конопли, вытягивавшего бойцов с того света

Работу Петра Конопли тщательно изучают за границей и восхищаются его навыками и храбростью.

Видеоролик одесского боевого медика, где он выносит из-под обстрелов двух тяжелораненых побратимов, стал учебным материалом для медиков НАТО. Петр Конопля, спасая жизнь парням, сам получил ранение, но истекать кровью на поле боя их не оставил. Теперь его работу тщательно изучают за границей, а спасенные военные возвращаются к полноценной жизни.

Об этом говорится в ТСН.

В тот день боевой медик Петр Конопля с побратимами шел к российским позициям под плотным огнем, чтобы эвакуировать раненых. Бойцев накрыл вражеский миномет – одному разорвало челюсть. Другому перебило конечности. Парень истекал кровью и умолял прекратить его страдания.

Медик доставал турникеты и поочередно останавливал кровь на иссеченных руках и ногах. Парень постоянно терял сознание, но, вспоминает Петр, он твердо решил – в этот день никому не даст умереть. И сдержал это обещание даже несмотря на то, что через несколько минут и сам получил ранение в ногу.

До полномасштабной войны Петр был актером. 25 февраля должен был играть на сцене, но вместо этого направился в военкомат. Он быстро обучился боевой медицине и начал спасать жизни. Каждый выход на позиции снимал камерой на шлеме, чтобы потом анализировать свою работу.

Один из роликов разместил впоследствии в соцсетях, чтобы разыскать парней, которым сохранил жизнь. Так нашел Артема, которому киевские врачи зашили раны и заново учили двигаться.

После того, как Петра выписали из клиники, ребята встретились в столице и с тех пор постоянно на связи.

Держат связь и с другим бойцом, которого в тот день спас Петр. Он находится в Польше, где ему восстанавливают лицо. А видео, которое Петр выложил в Сеть, увидели в НАТО и теперь на нем тренируют своих медиков.

"Мне говорили, что они (боевые медики НАТО. – Ред.) даже во время учебы моделируют эту ситуацию, надевают прямо наушники, чтобы там были слышны выстрелы, все эти взрывы, и как-то реагировали на это все", – говорит Петр Конопля.

У Петра впереди медицинская комиссия, потому что после трех ранений у него осколки в ноге, которые не рискуют вытягивать. Несмотря на это, парень мечтает вернуться к побратимам, которые считают его своим непобедимым талисманом.

"Есть очень много парней, которые благодаря мне продолжают жить, и мне кажется, что сам Господь меня послал на эту войну, просто чтобы некоторые парни выжили", – размышляет медик.

Поэтому даже если врачи не позволят ему больше служить, Петр собирается вернуться в подразделение, чтобы передать другим свой опыт и так продолжать спасать жизни.