Стала известна судьба котенка, который 8 дней блуждал в метро в Киеве (фото)

Сейчас волонтер ищет котенку хозяев.
Стала известна судьба котенка, который восемь дней блуждал в метро в Киеве.
"Кошка выскочила из переноски во время перевозки волонтером на" Контрактовой площади" 5 августа. В ночь на 6 августа сотрудники метро провели осмотр станции и прилегающих тоннелей, но котенка не нашли, как и в последующие дни", — рассказали ТСН.ua в столичной подземке.
Утром 10 августа сотрудники станции увидели котенка, однако поймать самостоятельно его не удалось, для спасения привлекли команду Kyiv Animal Rescue Group, члены которой в ночь на 11 августа установили так называемую котоловку в тоннеле станции.
12 августа котенок попал в "котоловку" и его передали волонтеру.
Женщина рассказала, что сейчас с котенком все хорошо, он уже оправился от стресса.
Так котенок выглядел сразу после того, как его поймали в метро
Сейчас волонтер ищет пушистику хозяев.
"Это девочка, ей где-то около четырех месяцев, у нее уже есть первая прививка. Будущим владельцам я бы потом помогла со стерилизацией", — говорит волонтер Лада.
Связаться с ней можно по телефону: 099 917 1828.
Напомним, волонтер из Киева, которая отдала котов в "хорошие" руки, стремится забрать подопечного. В марте этого года девушка пристроила двух котов, которых она нашла на улице еще котятами — "братьев" забрала пара из Харькова. Недавно волонтер узнала, что одного из котов уже нет в живых.