Стала известна тайна главной елки Украины: какой она будет и при чем здесь крылья Феникса

В Киеве на Софийской площади начали устанавливать главную елку Украины. Рабочие ставят и укрепляют бетонными плитами каркас искусственной елки.

Как уверяют организаторы новогодних праздников, в этом году на Софийской площади будет царить настоящая зимняя сказка. Здесь установят белоснежную елку высотой 15 метров.

"Ее чистый, безупречный белый цвет станет символом нового начала, светлого пути, который дарит надежду и веру в обновление. Это дерево как напоминание: впереди только лучшее, а возможности безграничны. Светло-голубая гирлянда нежно окутает елку, словно морозные узоры на стекле, а бирюзовые игрушки придадут ощущение гармонии и спокойствия. Бирюза успокаивает душу, дарит веру и мечты о счастливом будущем", - рассказывают ТСН.ua организаторы новогоднего праздника.

В Киеве монтируют елку / Фото: Суспільне

И добавляют, что дизайн елки идеально сочетается с историческим величием Софии Киевской, создавая волшебную атмосферу, которая согревает сердца, вдохновляет на искренние желания и новогодние чудеса.

"Рядом с елкой расположится уникальная фото-зона - «Крылья Феникса». Этот символ выбран недаром: Феникс, возрождающийся из пепла, олицетворяет силу, несокрушимость и новую жизнь. Его расправленные крылья - это наша надежда, которая поднимает над трудностями, наша вера в светлое будущее и стремление возродиться, несмотря ни на что. В этих крыльях - вся душа нашего народа, его несокрушимая сила и вера в мирное, счастливое завтра", - говорят организаторы.

Монтаж главной елки Украины / Фото: Суспільне

Эта елка и ее символика – как объятия, согревающие каждого из нас в эти праздничные дни, напоминая, что даже в самые сложные времена есть место для мечтаний, тепла и новых начинаний.

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