Стала вдовой в 23 года с 5-месячной дочерью и не опустила руки: вдохновляющая история женщины

Она стала вдовой в 23 года с 5-месячной дочерью на руках. Муж погиб в Луганской области весной 2022-го года. Ольга Панфилова из Кропивницкого признается: ей было очень тяжело самой и поэтому решила открыть детский центр, где можно на время оставить ребенка любого возраста, чтобы хоть немного облегчить жизнь женщин, которые воспитывают малышей сами, потому что мужчины защищают Украину.

Подробности этой истории рассказала корреспондентка ТСН Елена Шворак.

В центр приводят малышей всех возрастов. У каждого свои особенности и характер. Очень осторожно их знакомят между собой и учат играть вместе.

Пока одни липят голубое солнышко, другие сажают морковки на игрушечных грядках, ловят рыбу или учатся открывать защелки. Занятий и игрушек хватает на всех.

Скриншот с видео ТСН

Тем временем их мамы могут пройтись по магазинам, решить какие-нибудь бюрократические вопросы или просто выпить с подругами кофе. Дарья жена военного и мама двух дошкольников. Оставить малышей ни на кого, потому что их папа на войне. Так что центр для женщины — настоящая находка.

“До трех лет почти никуда не можем увести, а иногда хочется, чтобы ребенок и развивался, и общался. Потому что кто в садик может ходить, а у кого детки очень трудно адаптируются. А тут куча игрушек, няня и атмосфера как будто дома”, — говорит Дарья Рыбалко.

Скриншот с видео ТСН

Над столом основательницы центра Ольги Панфиловой фото ее мужа Владимира. И табличка с надписью, что этот детский проект – память о нем. Военный видел свою дочь Полину всего несколько раз. На этих кадрах они в последний раз вместе.

А это он уже на позиции — в подвале пятиэтажки в Тошковке Луганской области, которую будут держать до конца, — пока ее не разберет вражеский танк. Владимир скончался от смертельного ранения на руках у собратьев. Но тело до сих пор не вывезли, поэтому считается пропавшим без вести.

«Ребята хотели вынести его, это то, что я знаю и ходили не раз, но попадали в уличные бои, а я ругалась, говорю, ну блин — вы ему уже не поможете, а вас ждут дома. Говорю, когда будет тогда и будет. Ну я не думала на тот момент, что через два с половиной года он не вернется”, — говорит Ольга Панфилова.

Молодая вдова с пятимесячным младенцем на себе почувствовала, как сложно растить ребенка без отца. Потому и появилась идея открыть детский центр.

“Мне жалко было себя и женщин всех. С этой войной очень много осталось сами не так, чтобы все потеряли, но близкого человека рядом не было. Это так тяжело, и я поняла, что нужно как-то помочь и себе таким способам, и помочь другим», — говорит Ольга Панфилова.

Скриншот с видео ТСН

На работу в центр Ольга ходит со своей Полиной. И дочь тоже помогает другим деткам освоиться в незнакомом месте.

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