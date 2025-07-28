Стали известны имена палачей "Еленовки": кто и за сколько убил украинских военных

Барак, в котором россияне устроили теракт / © Associated Press

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В Украине сегодня чтят память защитников, добровольцев и гражданских, которые были казнены, замучены или погибли в российском плену.

27 июля 2022 года почти 200 пленных воинов бригады Нацгвардии «Азов» российские тюремщики перевели в отдельный, быстро построенный барак в колонии Еленовка. А уже в ночь на 29 июля там прогремел взрыв, 53 бойца погибли мгновенно.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Загородного.

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Еленовское преступление — это самое жестокое массовое убийство, которое совершили россияне за последние десятилетия. То, что это умышленное действие страны-террористки доказали украинские и международные следователи.

«Они долго скрывались. Но мы увидели их лица! Узнали их адреса, имена жен, родителей и друзей. Мы увидели сколько им заплатили за убийство наших героев», — говорится в сюжете ТСН.

Оборона Мариуполя длилась 86 суток, 82 дня — в полном окружении. Без подвоза патронов, оружия, медикаментов и продовольствия защитники Мариуполя продержались почти 3 месяца. Последним ударом по сопротивлению «азовцев» стало уничтожение подземного лазарета и последних запасов медикаментов. Украинские защитники получили приказ командования — выйти из «Азовстали».

ЗОНА САДИСТОВ

Юра месяц назад вернулся из российского плена. Признается, что наконец-то уже не бросается на еду — в госпитале откормили. Юра хорошо помнит, как он туда попал.

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«Тут же мне нанесли удар в область грудной клетки. Я нагнулся, спецназовец стоял сзади, меня ногой забросили в этот проход на территорию уже блока. Я влетел туда, по обе стороны стояли где-то человек 15, может 10. Было темно. Начали наносить удары дубинками, резиновыми, деревянными дубинками, партупеями, ремнями. И это приходились удары по всему, чем попало. И я так себе мысленно, „не упади“, не упади», — вспоминает он.

В Оленевке не только били. Первые пытки, говорит Юра, была жажда и постоянный голод.

«Это ужасно, я даже не хочу об этом говорить, очень ужасно, люди даже оправиться не могли нормально. Потом где-то они нашли нам воду, то давали в таких корытах, знаете, мы пили, меня не спрашивали. Когда заходили в столовую, то давали немножко переловки, кусок хлеба, и во вторую половину дня давали, ну, типа, „жижу“. Это капуста, ну, оно все было горячее, и срок на употребление пищи был очень мал. Успел ты поесть или не успел, все, вставай, пошел», — говорит он.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ БАРАК №200

Но россиянам хотелось большего, им нужно было массовое убийство.



24-26 июля — рабочие бригады украинских военнопленных спешно готовят ангар в промышленной зоне для размещения военнопленных.

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27 июля, утро — около 200 «азовцев» переселяют в новый барак.

В этот день палачи, вероятно, чувствовали себя вершителями человеческих судеб. Они ходили по баракам, вызывали по одному «азовцев», каждый из тех подонков, глядя на наших ребят, решал в тот момент кому жить, а кому погибнуть этой ночью.



27 июля — под вечер рабочим дают приказ вырыть и укрепить окоп для охраны.

28 июля, день — бойцов выгоняют из барака, потому что там якобы должны работать электрики. Те, кто выжил, позже вспомнят, это были люди в черной форме.

28 июля, 22.00 — «азовцам» в новом бараке дали команду «отбой».

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Они не знают, что взрывчатка заложена, вражеские минометы уже на позиции в нескольких километрах, а потому жить им остается всего один час.

«Нам удалось найти киллеров, рукам которых это массовое убийство было осуществлено. Это была непростая операция. ИТ-виртуозы, которые шли по электронному следу не жалели своего сна ради цели. Слишком шокирующим был акт массовой казни в Еленовке», — говорится в сюжете ТСН.

«Там очень много ребят погибло, вытекли от потери крови. Потом их погрузили в КАМАЗы, как скот, раненых ребят, без первой медицинской помощи, и повезли в больницу, в какой-то там госпиталь в Донецке. И тоже ребята погибли на этапе эвакуации, если это можно назвать», — говорит Анатолий Егоров «Коммунист», команды роты.

Как это спасать раненых фактически без медикаментов и лекарств? Это мы планировали расспросить у одного из военных, который вытаскивал раненых из того барака, но не смогли, от пережитого человек сошел с ума.

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СЛЕДСТВИЕ и ЗАКОНЫ ФИЗИКИ

К расследованию трагедии в Еленовке очень тщательно подошли специалисты из Центра прав человека в военных конфликтах. Организация, которая работает под эгидой ООН. Они построили макет барака. Учитывали входные отверстия в крыше и внутренних стенах, направление полета обломков, даже отверстия в металлопрофиле, который сорвало с потолка. Так вот, выводы экспертов: обвинения россиян об украинской ракете, которая убила своих в Еленовке, возможны только при условии, что в Украине научились менять законы физики.

В докладе установлено оружие и боеприпас, которые Вооруженные силы Российской Федерации использовали для убийства украинских военнопленных в Еленовке 28 июля 2022 года. Эксперты центра считают, что россияне воспользовались минометами, скорее всего самоходными «Нонами» или подобными. Они не говорят о дополнительно заложенной взрывчатке внутри. Но убеждены — сделали это люди с отсутствующей склонностью к угрызениям совести.

ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ПАЛАЧЕЙ ОЛЕНЕВКИ

И теперь, мы знаем где и как живут эти моральные ублюдки. У нас буквально есть список группы военных преступников. Все началось с их начальника.

Кирилл Попов, руководитель группы ФСИН (федеральной службы исполнения наказаний в так называемой «ДНР»). Через него мы отыскали десятки палачей украинских воинов в Еленовке. Здесь все, паспорта, служебные удостоверения, права, даже зарплатные ведомости.

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Анкета Кирилла Попова / © ТСН

Вот, например, майор Шамиль Саадуев — оперуполномоченный спецподразделения «Сатурн», за 2024 год получил 1 миллион 856 тысяч рублей. В среднем чуть ли не 2 тысячи долларов в месяц. Или вот майор Дугин - со всеми данными, где учился и чем занимался.

Документы российского оккупанта / © ТСН

Но среди этих десятков документов наше внимание привлекли три фамилии — Батищев, Гаврилюк, Кондратенко. Все трое попали в наградной список за 1 августа 2022 года, то есть через несколько дней после трагедии. И все трое были в это время в Еленовке.

Вероятные подрывники «Еленовки» / © ТСН

Капитана Гаврилюка Андрея Витальевича представили к государственной награде. Лейтенанта Даниила Батищева к награждению медалью «За доблесть в службе». Майору Владимиру Кондратенко выплатили 50 тысяч рублей.

А теперь самое главное. Знаете какие у них должности? Инструктор-подрывник штурмового отряда — у всех троих. Что делали эти подрывники в Еленовке? И почему после взрывов в колонии для военнопленных их решили наградить?



«Мы не можем утверждать наверняка, что именно эти трое подкладывали взрывчатку в бараке. Но считаем, что у них обязательно нужно спросить, за что они получили награды и 50 тысяч рублей. В основном тюремные надзиратели уже удалили фото из соцсетей. Но зря они себя этим утешают. Постепенно папки с их фамилиями наполняются. Вот они рыбачат, отдыхают на море, обнимают женщин, празднуют, дурачатся, хвастаются своими дорогими авто. Но теперь им будет страшно. За каждым столбом будут прятаться тени. Потому что одно дело, когда за все отвечает Путин, а другое, когда названо твое имя, твой дом и лично твои злодеяния», — говорится в сюжете ТСН.

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Юра Фотиков аж вздрагивает, когда видит форму этих подонков, которые устраивали экзекуцию просто ради развлечения: «Когда открывается камера где-то соседняя, ты уже морально готовишься, что сейчас и твоя откроется. Эти садистские избиения, аж с таким, знаете, восторгом, таким захлебом, это происходило. И ты понимал, что сейчас и ты будешь в таком. И так морально старался не реагировать на это. Просил Бога помощи. И говорил, Боженька, ты со мной, я есть ты, а ты есть я».

Юра стерпел все издевательства, прошел через все испытания. Потому что знал, дома его ждет семья, жена, сын. Самое страшное в его жизни, он убежден, уже закончилось. Он также верит, что из плена скоро вернутся и его побратимы. А вот для его палачей все только начинается. Каждый из них оставил цифровой след во всемирной паутине. Пройдут годы и их будут разоблачать. По одному и группами. Полковников, майоров и рядовых. У них есть семьи. У них есть дети. И они точно должны знать, что живут рядом с монстрами. И кровь Оленевки на их руках.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 новости 28 июля. ОБСТРЕЛ КИЕВА! ОЛЕНОВКА — сегодня НЕПРОСТАЯ ДАТА! День траура!