Стали известны подробности коррупционного скандала с нардепкой Марченко

Нардепка вместе со своей помощницей пообещали предоставить неправомерную выгоду обеспечить внесение в систему "Путь".

Стали известны новые подробности громкой истории, в которой фигурирует нардепка Людмила Марченко со своей помощницей.

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По версии следствия, проводимого НАБУ и САП, нардепка вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесении соответствующих сведений в Информационную систему "Путь".

Свои "услуги" нардепка и ее помощница оценили в 5300 дол. США. После получения второго "транша" в 2800 дол. США были разоблачены в получении неправомерной выгоды. 7 июля помощница передала деньги нардепке, но что-то заподозрила и выбросила доллары из-за каменного забора, но НАБУ и САП сделали видео.

Как сообщили ТСН.ua правоохранители, в настоящее время народный депутат, несколько дней назад объявивший подозрение, находится в больнице. Комментируя, избраны ли судом подозреваемым меры пресечения, спикер САП Ольга Постолюк сообщила следующее:

"Что касается помощницы народной депутатки, то к ней применен залог. Максимально возможный размер 53 тыс. 680 грн. Относительно народной депутатки вопрос решается, поскольку он находится на стационарном лечении в медучреждении".

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием действующей нардепки от партии "Слуга народа" Людмиле Марченко из-за торговли разрешениями на пересечение границы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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