"Сталинград" для Китая: влияние Путина на Си Цзиньпина и будущая война Пекина – интервью с тайваньским экспертом

Большое вторжение Китая на Тайвань возможно, особенно если Путин одержит хотя бы частичную победу в Украине. Но для Пекина это обернется большой катастрофой.

Ни для кого не секрет, если Россия одержит хотя бы частичную победу в войне против Украины, а похоже на то, что Запад не против, чтобы Киев отказался от своих оккупированных территорий, это запустит цепную реакцию. Мы видим, как с октября 2023 года США пытаются не допустить начала большой войны на Ближнем Востоке. Пекин стал более агрессивным по отношению к Тайбэю, особенно накануне президентских и парламентских выборов на Тайване.

Находясь на Тайване, ТСН.ua не может сказать, что здесь, особенно в Тайбэе, кто-то верит в полномасштабную войну с материковым Китаем. Но, если поехать на остров Киньмен, с берегов которого видны уже китайские острова, "война" там очень ощущается. Возможно, она несколько туристическая, ведь военные тоннели, которые использовались для малых военно-морских судов и артиллерии, чтобы защищаться от Китая, теперь собирают очень много туристов. Но на побережьях по-прежнему стоят танки, пушки которых направлены в сторону материкового Китая.

Посещая один из таких тоннелей украинские журналисты, в том числе и ТСН.ua, получили на свои мобильные экстренное оповещение о воздушной тревоге, которая на английском четко предупреждала о китайской ракете. Позже оказалось, что это был китайский спутник. Местные говорили, что они впервые получили такие сообщения на свои телефоны от президента Тайваня. Испугались ли люди? Скорее нет, говоря, что у них здесь есть, где спрятаться. Но парадокс в том, и украинцы его очень поймут, что жители Киньмена больше тяготеют к авторитарному Китаю, чем демократическому Тайваню.

И это уже далеко не первый случай, когда Пекин что-то демонстративно запускает в сторону Тайваня. Да и поступающие из Китая сигналы явно свидетельствуют, что он наращивает свою военную силу. Только за несколько последних месяцев до десятка китайских воздушных разведывательных шаров летали над Тайваньским проливом. Напомним, что почти год назад такой шар, залетевший в американское воздушное пространство, вызвал настоящий дипломатический скандал между Вашингтоном и Пекином.

О риске большой войны в регионе, находясь на Тайване, ТСН.ua решил поговорить с научным сотрудником Института национальной обороны и исследования безопасности доктором Джух-Шян Шеу.

– У кого мы на Тайване не спрашиваем, пока здесь находимся, никто не верит, что Китай может пойти войной против вас. Знаете, многие украинцы до 24 февраля 2022 года тоже не верили в возможность полномасштабной российской войны. Но факты подготовки Москвы к этому были очевидны. Сигналы из Китая тоже об этом свидетельствуют.

– Тайвань укрепляет свою обороноспособность. В то же время, конечно, модернизирует свои войска. И в то же время, конечно, Китай тоже расширяет и модернизирует свою армию. Но относительно прогнозов их возможностей, таких как десантные или воздушные/вертолетные операции, они еще не готовы к настоящему вторжению.

– Чего сейчас не хватает Китаю?

- Есть несколько разных аспектов. Относительно вторжения через Тайваньский пролив мы думаем о десантных операциях… Десантирование – это всегда самая тяжелая или самая сложная военная операция. К тому же Китай должен соединить наступление с земли, воздуха, моря и т.д. А он не готов из-за нехватки средств и обучения. Если вы посмотрите на десантные учения китайской морской пехоты, то увидите их преимущественно в очень малом масштабе, там задействован менее батальона. А вторжение на Тайвань требует гораздо больших ресурсов.

Другая сложность для десантного нападения состоит в том, что на Тайване имеется около 14 небольших пляжей, где возможна высадка (чтобы Китай смог наладить линии поставок для армии вторжения – ред.). Но глубина и ширина там слишком малы. Плюс мы готовились 60-70 лет. И наши защитники будут очень рады, если Китай пришлет только батальон. Все это представляет большую проблему для китайской десантной штурмовой операции. Вот почему, если они прибудут, им тоже придется соединить это с воздушными/вертолетными возможностями. Но у Тайваня очень хорошая ПВО и много ракет. Поэтому сделать это им будет очень тяжело. Я бы не сказал, что полномасштабное вторжение вообще невозможно. Но у Китая нет достаточно возможностей отправить свои войска на Тайвань. Поэтому, думаю, они выберут путь малейшего сопротивления.

– Вы сказали, если Китай решит вторгнуться на Тайвань, им нужен блицкриг. Это фактически то же, что Россия должна была сделать в Украине в 2022 году?

– Думаю, что в первый же день россияне хотели захватить аэропорт "Антонов".

- Не только его… Итак, блицкриг на Тайване. Как это будет смотреться?

- Они должны отправить свои войска на Тайвань десантными кораблями, вертолетами. Но самое главное – им нужно отправить свои войска в Тайбэй и попытаться установить свой контроль над центральным правительством, политиками, СМИ и всеми важными местами за короткое время. Но это очень сложно. Тайбэй – современный город. У нас есть несколько бригад вблизи Тайбэя. И, если мы действительно захотим его отстоять, если мобилизуем наших резервистов (их на Тайване более 300 тыс. – ред.), скажу, что это будет огромный "Сталинград". Поэтому, если они хотят этого предотвратить, имею в виду, если это станет "Сталинградом", тогда Китаю будет трудно победить. Поэтому им нужно провести эту операцию очень быстро, так же как россияне хотели это сделать в Украине в самом начале. Но вы видите последствия российского похода. Потому это очень сложно.

– Какая разница между армиями Тайваня и Китая: количество, оружие и подготовка?

- Что ж, вооруженные силы Тайваня достаточно западные. Вы знаете, что почти все азиатские военные имеют гораздо более централизованную систему управления, возможно, более или менее похожую на россиян. Мы стараемся переводить нашу армию на западный стиль командования, что сделает ее гораздо более гибкой. Но в целом мы делаем так, чтобы наша доктрина была гораздо прозападнее, как и оружие. Китайская армия гораздо больше похожа на советскую. И это огромная разница. Например, во время холодной войны тайваньские военно-воздушные силы контролировали весь Тайваньский пролив. В течение очень продолжительного времени они тренировались с ВВС США. В то время как китайские пилоты были полностью подчинены всеобщему управлению из центра. Потому это наше преимущество. А что касается техники, то наши ВВС имеют около 140 истребителей F-16. В будущем мы получим еще 66 таких машин. Поэтому через несколько лет у нас будет более 200 истребителей F-16. Также у нас есть около 60 французских Mirage-2000, а также наши собственные истребители – 130 машин. Это огромный флот, построенный на стандартах Запада и НАТО.

- Не сомневаюсь, что вы читали статьи в американских СМИ о коррупции в китайской оборонной промышленности, в частности в производстве ракет, с которой Си Цзиньпин сейчас пытается бороться. Это сигнал о том, что Китай готовится к агрессии?

– Очень трудно доказать некоторые детали из этих статей. Что касается китайской концепции боевых действий, важнейшей является стратегия A2/AD (которая предпочитает россияне, базирующуюся на удержании вражеских сил на большом расстоянии в течение длительного времени под угрозой наземного, воздушного и морского высокоточного огня и баллистических ракет большой дальности — ред.). То есть, есть Китай и его цепочка первой помощи, и все демократические союзники: Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и т.д. К тому же американцы имеют свой 7-й флот в Японии. Но у США есть гораздо более крупные подразделения, возможно, на Гавайях, на западном побережье США.

Если будет война или конфликт, подкрепление США должно отправиться в западную часть Тихого океана, чтобы присоединиться к укреплению линии фронта. Китай попытается использовать свои крылатые ракеты, чтобы создать зону, препятствующую американскому прохождению этого подкрепления. Если у них будет достаточно ракет, американскому флоту будет трудно достичь западной части Тихого океана. Тогда у них будет преимущество в этой области. Итак, это их концепция – использование баллистических и крылатых ракет. Поэтому важнейшая критическая часть китайской концепции боевых действий – задействование ракетных сил.

И если Си Цзиньпин обнаружит, что огромная коррупция влияет на возможности производства ракет, тогда конечно он решит зачистить генералов. Мы видим, что несколько высокопоставленных генералов арестованы, а бывший министр обороны Ли Шанфу скрылся. Это означает, что здесь что-то есть. Но, опять же, мы не знаем подробностей. Но это может быть причиной, почему Си Цзиньпин не доверяет ракетным силам, по крайней мере, руководству. И мы видим, что их новые генералы совсем не имеют опыта работы с ракетными силами. Это означает, что Си Цзиньпин больше не доверяет генералитету ракетных войск. Поэтому ему нужен кто-то новый из другой ветки, чтобы их контролировать. Это действительно хорошая новость для нас.

- США официально подтвердили, что Россия получила северокорейские баллистические ракеты...

– На самом деле это почти копия российской ракеты "Искандер". Теперь их просто вернули обратно в Россию.

– Но могло ли это произойти без молчаливого согласия Китая?

– Я бы все же отделял сотрудничество России и КНДР от Китая. Северная Корея может напрямую поставлять оружие России без поддержки Китая. В то же время и Китай, и Россия пытаются укрепить свои отношения с Пхеньяном. Иногда они сотрудничают друг с другом, но иногда и конкурируют. Итак, я не думаю, что этот вопрос идет в одном пакете. Мы видим, что Путин, по всей вероятности, поддерживает северокорейские спутниковые и космические программы. Именно здесь может идти сотрудничество между Северной Кореей и Россией.

Но мы все равно считаем, что Китай что-то поставляет Россию. Это трудно доказать. Мы видим, что на украинском поле боя, по крайней мере, я видел фотографии с китайской едой для солдат и т.д. Опять же, я считаю, что, возможно, есть какие-то запчасти, электроника, возможно для танков или что-то другое, которые Россия получает от Китая, чтобы восстановить свои старые танки и вооружения.

- Можно ли сказать, что Китай полностью на стороне России в ее захватнической войне против Украины?

– Ну, вы видите, что отношение китайцев к войне всегда очень неоднозначно. С 2022 года они не направили ни одного сообщения в поддержку Украины. Они всегда поддерживают мирные переговоры, что-то мирное и т.п. Но если посмотреть на условия, то они выгодны Москве, а не Киеву. Так что в этом смысле я думаю, что Китай фактически избрал свою сторону. Но Пекин все равно должен избегать какой-либо конфронтации с Западом.

– Но украинцы не могут одновременно воевать против России, Северной Кореи и Ирана. Мероприятие делает недостаточно. В чем причина?

- Все коммунисты времен холодной войны или до нее имели так называемую теорию домино в терминах глобальной революции или что-то подобное. Я считаю, что российское вторжение в Украину немного похоже на это. Имею в виду, если Украина терпит неудачу, думаю, это будет стимулом для Китая начать вторжение. Возможно небольшое вторжение. Трудно сказать. Но вероятно вторжение, потому что действия России в Украине их поощрят. Или, по крайней мере, Пекин будет действовать гораздо более агрессивно, чем раньше. И не только через Тайваньский пролив, но, возможно, и в Южно-Китайском море, возможно, в других местах вокруг Индо-Тихоокеанского региона.

Мы видим, как Китай пытается добиться дипломатического успеха в южной части Тихого океана, в Латинской Америке. Это также вызов для США и их союзников. Мы видим, что Китай установил дипломатические отношения с Соломоновыми островами. В прошлом году они обсуждали дислокацию там военно-морской базы Китая. Во время Второй мировой Японская империя хотела контролировать Соломоновы острова, чтобы перерезать коридор между США и Австралией. Поэтому если Китай создаст там базу, то у нас будет похожая картина.

- Но Россия, являясь авторитарной страной, может за короткое время мобилизовать очень много людей…

– Они уже мобилизуют свои нацменьшинства. Возможно, когда-нибудь они дойдут до мобилизации ребят в Москве или Санкт-Петербурге.

- Имею в виду, что Китай также может мобилизовать многие за очень короткое время. Не переоценивает ли сейчас Тайвань поддержку Запада? Вы видите, что происходит с западной поддержкой Украины. Да, все военные игры показывают, что Китай проигрывает большую войну с США в регионе. Но США также несут очень большие потери.

– С точки зрения геополитики, я скажу, что Тайвань занимает очень критическое и важное место в первой цепи островов. Он просто посредине. И если Китай будет контролировать Тайвань, их стратегическая подлодка с баллистическими ракетами с ядерными боеголовками может напрямую уйти в западную часть Тихого океана без проблем. И китайский флот также может пройти через линию демократической обороны в западную часть Тихого океана. В таком случае США будет очень тяжело защищать других демократических союзников.

Тайвань занимает очень важное стратегическое расположение в первой цепи островов. Это заставляет США в определенной степени поддерживать Тайвань. Если страны Запада действительно хотят поддержать Тайвань (Америка, Европа, возможно меньше), они должны доставлять все оружие, материалы, продукты питания, бензин, природный газ…

- По морю…

– Да. И на это также распространяется китайская концепция A2/AD (ракетные удары по противнику – ред.). Это будет очень тяжело, и западным странам придется подумать, как сломать китайские возможности. Думаю, что это происходит прямо сейчас.

- Я лично считаю, что США сейчас готовятся к предстоящей войне с Китаем.

– Думаю, они вкладывают гораздо больше ресурсов в Восточную Азию. Я бы не сказал, что войны не избежать. Ее можно избежать. Что мы можем сделать, это максимально подготовиться. Потому что китайская экономика продолжает падать, и мы не видим лучшего будущего в ближайшие несколько лет. Замедлят ли они свое военное развитие, мы не знаем. Потому что диктатуры никогда не заботятся о благосостоянии своих людей. Я имею в виду, что от западных санкций, конечно, возможно, страдают многие россияне. Но Путина это не волнует.

- Предположим, что Россия может сказать Китаю: хорошо, если вы поддержите нас в войне против Украины, то Москва предоставит Пекину ядерный зонтик на случай вашей предстоящей войны с США.

- Возможно. Но это все равно тяжело. Конечно, мы видим, что Россия и Китай являются квазиальянсом. Говорю "квази", потому что это ложный союз. В определенном измерении они действительно конкурируют друг с другом. Мы видим, что их деятельность в Африке фактически не имеет координации. Но по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе мы уже видим, что китайские и российские силы после начала полномасштабной войны России против Украины провели совместные учения вблизи Японии. В течение последнего года Китай также проводит множество военных учений вблизи Тайваня. А еще мы видим, что вместе с китайскими кораблями есть русский фрегат.

Они могут иметь военное сотрудничество друг с другом. Но российские силы на Дальнем Востоке действительно недостаточно сильны. Конечно, ядерный зонтик является возможным вариантом. Но я не уверен, действительно ли Путин рискнет своей страной ради другой страны. Думаю, что касается здесь как раз в этом вопросе. В то же время, мы видим, что Китай усиливает свой собственный ядерный потенциал.

- Да, но на это нужно время.

– Конечно. И они могут нарастить свой ядерный арсенал до 1000 боеголовок (сейчас это 500 боеголовок по сравнению с 6 тыс. в России – ред.). Но к 2030 году.

– Мы также посетили тайваньские острова Киньмен, которые находятся очень близко к материковому Китаю. Пекин хочет построить аэропорт на искусственном острове и соединить их с островами Киньмен так называемыми мостами мира. Знаете, мне это напоминает Керченский мост.

– Да, я тоже так думаю.

– Зачем это Пекину?

– Люди на Киньмене в значительной степени зависят от торговли и взаимодействия с Китаем. И это большая взаимозависимость. Это действительно поможет обеим сторонам развивать собственные интересы. Но, конечно, это тоже создает большую или меньшую опасность. Если это только мост, он может и не быть большой проблемой. Ты, по крайней мере, знаешь, где враг.

- Но если это будет то же, что Керченский мост с железной дорогой? Это будет большая проблема для обороны и безопасности.

- Да, и также местные власти Киньменю очень зависят от водных ресурсов из Китая. И это, конечно, будет достаточно опасным. А также обсуждают возможность импорта электроэнергии из Китая.