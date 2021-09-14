Стало известно, где в Украине больше всего выросли цены на жилье

Стало известно, где в Украине больше всего выросли цены на жилье

Больше всего за последние три года жилье подорожало в Киеве и области, также цены стремительно растут в Виннице и Хмельницком.

Темпы роста цен на недвижимость в восьми областях Украины превышают ставки доходности ценных бумаг и банковских депозитов.

Об этом сообщает группа компаний «Увекон» со ссылкой на собственное исследование «Инвестиционная привлекательность жилой недвижимости в регионах Украины».

Отмечается, что инвестиционно привлекательными являются те регионы, где темпы роста стоимости жилья превышают доходность от альтернативных инвестиций: процентов прибыли ОВГЗ и банковских депозитов.

Так, по итогам первых 7 месяцев 2021 года десять регионов были инвестиционно привлекательными для вложения средств в первичный рынок жилья. Это Хмельницкая, Днепропетровская, Херсонская, Донецкая, Киевская, Полтавская, Львовская, Луганская, Днепропетровская и Черкасская области.

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С начала года жилье на первичном рынке больше всего подорожало в Хмельницкой и Днепропетровской областях — на 17,9% и 17% соответственно. Также существенный рост наблюдается в Херсонской (16,2%), Донецкой (15,7%) и Киевской (14,7%) областях. Меньше всего с начала года жилье подорожало в Ивано-Франковской и Закарпатской областях — на 0,2% и 1,3% соответственно.

Среди областных центров больше всего цены на недвижимость с начала 2021 года взлетели в Киеве — там рост составил 24,8%. В тройке лидеров по удорожанию жилья Хмельницкий (19,1%) и Днепр (17,9%). Меньше всего за год недвижимость подорожала в Ужгороде, Северодонецке (временный центр Луганской области) и Краматорске (временный центр Донецкой области) — на 1,2%, 1,4% и 1,5% соответственно.

По результатам 2020 года наиболее инвестиционно привлекательными для вложения средств в первичный рынок жилья были Винницкая область, где цены на первичном рынке жилья в долларовом эквиваленте выросли за год на 25,5%, Хмельницкая область, где рост составил на 14,9%, и Закарпатская область, где стоимость недвижимости на первичном рынке в долларах выросла на 13,4%.

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В то же время, среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются. В Виннице рост цен в долларовом эквиваленте по итогам 2020 года составил 26,6%, в Хмельницком — 16,9%, Луцке — 15,1%. Также привлекательным для инвестиций в прошлом году было жилье в Киеве (рост стоимости составил 14,8%), Черкассах (11,8%), Сумах (11,8%), Ровно (10,7%) и Херсоне (10,3%) .

Рост цен на первичное жилье в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равнялось доходности от альтернативных инвестиций: были ниже, чем доходность ОВГЗ, номинированных в гривне (доходность 10,2 %), но выше, чем средние процентные ставки банков по срочным депозитам для физических лиц, которые составляли 8,7%. Темпы роста цен квартир в других регионах были ниже, чем доходность от ценных бумаг и депозитов.

На вторичном рынке жилой недвижимости, как свидетельствуют результаты исследования, наиболее инвестиционно привлекательными областями Украины в 2020 году были Хмельницкая (рост цен в долларовом эквиваленте составило 18%), Черниговская (15,3%) и Днепропетровская (14,7%) области, а также города Хмельницкий (19%), Чернигов (16,2%) и Сумы (15,9%).

За последние 3 года инвестиционная привлекательность жилья основана на нескольких факторах, среди которых ограниченные финансовые возможности львиной доли населения, низкое доверие к государственным ценным бумагам, снижение ставок доходности ОВГЗ и банковских депозитов, а также инфляция и стремительный рост потребительских цен на товары и услуги. Такое мнение высказал генеральный директор «Увекон» Владимир Шалаев.

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По его словам, более трех четвертей инвесторов в недвижимость выбирают для вложения жилье на первичном рынке, преимущественно на начальных стадиях строительства, когда его стоимость на 15-20% ниже стоимости аналогичного объекта на вторичном рынке, в надежде получить прибыль в 30 40% в гривне за период строительства жилья.

Специалист отметил, что ставки по банковским депозитам сроком на 12 месяцев в период с 2018 года по июль 2021 в гривне снизились в среднем с 14,9% до 7,5%, а в долларах — с 2,9% до 0,8 %. Зато за указанный период стоимость жилья на первичном рынке в долларовом эквиваленте в наиболее инвестиционно привлекательных регионах выросла минимум на 15%.

Например, в Киеве рост цен на первичном рынке с 2018 года составляет 44,6% в долларах, а в Киевские области — на 40,9%. На вторичном рынке жилья подорожание квартир в Киеве составляет 34,8%, а в Киевской области — 35,1%.

«Очевидно, рынок жилья для многих граждан-инвесторов был и является наиболее привлекательным и фактически безальтернативным для сохранения и приумножения имеющегося состояния», — объясняет Владимир Шалаев.

В то же время, в последние 2-3 месяца наблюдается постепенная тенденция к торможению темпов роста стоимости жилья. Поэтому в течение 2022 года ценовые колебания в долларовом эквиваленте, как на первичном, так и вторичном рынках, вероятно, ежемесячно не будут превышать 0,5-1,5%.

«По всем признакам и при сохранении относительной экономической стабильности, в 2022 году мы будем наблюдать относительную ценовую стабильность почти во всех сегментах жилой недвижимости», — подытожил специалист.

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