Стало известно имя подозреваемого в убийстве Парубия

Сегодня, 2 сентября, в Галицком районном суде Львова во время избрания меры пресечения 52-летнему подозреваемому в убийстве Андрея Парубия стало известно его имя.

Об этом стало известно во время судебного заседания.

Подозреваемым оказался Сцельников Михаил Викторович 1973 года рождения, сообщил судья, когда зачитывал решение о мере пресечения. Ранее стало известно, что он – львовянин.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Сцельникова Михаила Викторовича 1973 года рождения сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога", - подчеркнул судья.

Напомним, накануне 52-летнему львовянину сообщили о подозрении. Его действия квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса: Умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Максимальная грозящая санкция лишения свободы на срок до 15 лет.

После судебного заседания руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, что прокуратура планирует переквалифицировать дело по умышленному убийству на статью 112 — посягательство на жизнь государственного деятеля.

