Стало известно, как будет выглядеть главная елка Украины в Киеве: фото

В Киеве начат монтаж главной елки Украины на Софийской площади. Ее открытие состоится 6 декабря в День Святого Николая.

Пока новогоднее дерево устанавливают и украшают организаторы новогодних праздников, сайт ТСН.ua узнал, какими игрушками принарядят главную елку страны.

Главная елка Украины уже установлена/фото ТСН.ua

С белыми веточками

Высота главной елки, как и в прошлом году – 12 метров. Хвоя на дереве будет в белой и зеленой гамме.

"Главная елка не будет похожа на прошлогоднюю. Мы добавили к ней необычную изюминку — белые веточки. Это будет домашняя елка, помните, как в детстве родители украшали новогоднюю красавицу. Также мы сделаем на главной елке — ее кончики на основных ветках будут белыми. Такого еще никто не делал", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади.

Яркие игрушки в виде сердец

Удивят киевлян и игрушками на елке – сердечки голубого и желтого цветов, как флаг Украины.

Игрушки для главной елки Украины/фото ТСН.ua

"Главную елку украсим большими игрушками – это одинаковые желто-голубые сердечки размером от 20 до 30 сантиметров. Игрушки изготовлены из специального материала – не разобьются. Всего на елке разместим до одной тысячи таких украшений. Также елку будет украшать гирлянда длиной в километр, она будет работать от генератора. Ее огоньки будут светиться белым цветом с холодным мерцанием. Украсим елку на макушке трезубом. Кстати, все новогодние украшения и гирлянду на главную елку мы получили от "Добропарка", — рассказывает Игорь Добруцкий.

Большое сердце с помощью для ВСУ

Впечатлит гостей на Софийской площади необычная фотозона в виде большого сердца. Она будет светиться цветами национального флага Украины.

"Параметры фотозоны – 2,5 на 3,5 метра, она будет впечатляющей. Каждый желающий сможет сфотографироваться напротив нее. За фотозоной расставим 21-у небольшую елку. Их украсим маленькими игрушки ( по 5 сантиметров ) в виде сердечек. Каждый желающий сможет снять с ветки игрушку и оставить ее себе на память, но перед этим должен перевести средства на ВСУ. У мелких елок разместим QR-коды со счетами волонтеров и благотворительных фондов, которые собирают средства на нужды ВСУ", — добавляет Игорь Добруцкий.

Так будет выглядеть фотозона у главной елки/фото ТСН.ua

По его словам, на ветках маленьких елок в фотозоне постоянно будет 1000 мелких игрушек-сердечек. Организаторы новогодних праздников обещают постоянно пополнять количество игрушек, которые люди заберут после перевода средств на ВСУ.

Знай наших!

Главная елка Украины, которая была установлена в Киеве на Софийской площади в прошлом году, попала в список лучших рождественских елок мира по рейтингу BBC News. Украинская елка вошла в пятерку лучших.

Первое место заняла елка Вильнюса. На втором месте елка из Гонконга. Третье и четвертое место за главными рождественскими деревьями Стокгольма и Каракаса. Киевская елка заняла пятое место. За нами следует елка из Нью-Йорка.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что новогодняя елка в Киеве будет в зеленом и белом цветах: почему вспыхнул скандал и при чем здесь ее продажа с аукциона.

Читайте также:

В Киеве заметили расцветшую елку: что это значит

Как и чем усиливают "железный купол" над Киевом и будет ли в этом году главная елка: интервью с руководителем КМВА Сергеем Попком

9 правил, как выбрать искусственную елку, максимально похожую на живую, безопасную и без запаха