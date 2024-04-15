Стало известно, когда и как Украина может уничтожить Крымский мост

Крымский мост будет уничтожен. Украина планирует взорвать его в ближайшее время. В Киеве уже разработали комбинированный план удара и уверены, что его удастся реализовать. А самое интересное, что для этого ВСУ имеют почти все необходимое оружие, осталось дождаться F-16!

Как выглядит спецоперация столетия, какое оружие способно уничтожить "скрепу" Путина и как, собственно, сам диктатор отреагирует на такое развитие событий? Об этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

"Скрепа Путина" должна быть разрушена

Крымский мост — 14-километровое мегасооружение, мост за 4 миллиарда долларов США, объединяющий Россию с временно оккупированным Крымом недалеко от Керчи. Это один из самых больших и дорогих инфраструктурных объектов, которые когда-либо строили россияне, а еще и важный логистический объект. Именно им русские войска доставляют тонны полезного груза: боеприпасы, технику на фронт, а также потребительские товары в Крым и другие оккупированные территории Украины.

Крымский мост – настоящая "скрепа Путина ", символ его 10-летней оккупации. Его повреждение всегда вызывало взрыв в информационном пространстве РФ. Украине это удалось уже дважды, пока задача разрушить его навсегда. Украинские военные уверены: это возможно, и это точно произойдет, пишет The Sun. В марте украинцам это пообещал и глава ГУР Кирилл Буданов :

“Он упадет. Ну что тут ожидать… Всегда нападающий рано или поздно получает преимущество. Они защищаются в этой ситуации.

Не так давно об этом спрашивали и Зеленского. В интервью Bild президент рассказал о плане уничтожить Крымский мост:

“Мы очень хотим. И этот вопрос не в том, что именно мост, Керченский мост, о котором все говорят. Мы говорим о нескольких инфраструктурных вещах, являющихся военными целями”.

Это не мечта, а задача для ВСУ

По словам анонимного источника журналистов в украинском Минобороны, военные относятся к этому не как к "чуду", а как к сложной, впрочем, реальной задаче. "Это просто мост, он уже несколько раз был существенно поврежден", — цитирует The Sun неназванного представителя Минобороны Украины. Но как Украина может разрушить мост дотла? Журналисты узнали и об этом.



"Адский дождь из ракет Storm Shadow "! Только это, в сочетании с морскими дронами и искусными маневрами авиации, может раз и навсегда разрушить Крымский мост. Брайан Кларк, военный эксперт института Гудзона, предположил, какой именно будет выглядеть атака. Чтобы разрушить "скрепу" Путина, Украине придется приложить немало усилий. Первыми должны улететь десятки ракет Storm Shadow.

“Сначала, считает Кларк, необходимо атаковать сильно укрепленную верхнюю часть конструкций моста – дорожное полотно на берегу и настил моста.

Для этого, по его словам, необходимо от 20 до 40 единиц дальнобойного оружия с полезной нагрузкой более 500 фунтов (более 220 килограммов).

Единственным оружием в арсенале Украины, которое отвечает этим требованиям, есть предоставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow и их французский эквивалент SCALP”, — пишет The Sun.

"Штормы" снесут Крымский мост?

Ракеты, по мнению аналитика, могут разрушить мост, повредив или полностью уничтожив его конструкцию на поверхности и тем самым парализовав его работу. Но здесь у Украины есть одна ощутимая проблема. Ракеты будут, их можно накопить, но чтобы запустить такое количество их за короткий промежуток времени, нужно много самолетов. Носителями Storm Shadow в ВСУ являются советские Су-24 и МиГ-29. Устаревшая техника требует риска — для точности нужно будет подлететь поближе, а значит рискнуть потерять пилотов и большинство самолетов.

Перевернуть ситуацию могут истребители F-16. Эксперт отмечает, что они не приспособлены к ракетам Storm Shadow, но это поправимо. Украина уже переоборудовала свой советский авиапарк, придумает что-нибудь и здесь.

“Изготовленные в США F-16, присланные европейскими союзниками, должны прибыть в течение следующих двух месяцев — и аналитики считают, что лишь несколько десятков могут предпочесть в небе руки Украины.

«Несоответствие между оружием в их арсенале и самолетами, которые у них есть для его запуска» — вот это самая большая проблема, которую сейчас имеет Украина, считает эксперт», — говорится в материале The Sun.

Нужно что-то большее

Но одними "Штормами" городов не разрушишь — так его можно только повредить. Украина уже проходила это. Впервые в истории Крымский мост взорвали в октябре 2022 года. Тогда СБУ начинила взрывчаткой грузовик и взорвала несколько пролетов моста, повредив его железнодорожную секцию рядом. Эффектно и эффективно, впрочем, за полгода рашисты полностью починили объект, а частичное сообщение восстановили вообще за считанные недели. Чтобы наконец-то отправить "символ оккупации" на дно, нужно взорвать его опоры. Огромная бомба, забитая в опору моста, была бы оптимальным решением, пишут в The Sun.

Взорвать сопротивление моста могут украинские морские дроны, но не те, что сейчас находятся на вооружении. К сожалению, известные всем "морские малыши" и дроны Magura маловаты, потому что предназначены догонять и пробивать корабли. Их мощности банально не хватит на опору мосту. По мнению эксперта, займутся этим вопросом в СБУ, и им придется снова проявить креатив:

“Чтобы разрушить фундамент моста, вам понадобится больший беспилотный корабль, например модифицированная баржа с дистанционным управлением или малый контейнеровоз. Украина могла бы загнать это в фундамент моста и взорвать его. Россия попыталась бы остановить это, но остановить такое большое судно было бы трудно”.

Доказывает это недавняя ужасная трагедия в американском Балтиморе. Там торговое судно потеряло управление и протаранило одну из опор местного моста, он рухнул мгновенно как домино.

СБУ представила новый дрон

Но СБУ, как мы знаем, никогда не стоит на месте. 14 апреля в Службе безопасности заявили о появлении нового "морского малыша" — более дальнобойного и более мощного.

Россияне, "бегите"!

В это сложно поверить, но, как пишет The Sun, Украина планирует разрушить мост к середине июля. Так что еще немного времени и капля везения, и Крымскому мосту будет ой, несладко! Россиянам стоило бы уже паковать чемоданы.

Разрушив Крымский мост, Украина фактически начнет обратный отсчет к моменту возвращения полуострова. Российская группировка на юге столкнется с огромными логистическими проблемами: им не хватит подвоза боекомплекта, новой техники и людей, поэтому воевать станет труднее. Если Украина освободит временно оккупированные территории в Запорожской и Херсонской областях, Крым будет окончательно отрезан и бегство оккупантов с полуострова будет лишь вопросом времени. Драться за него, как это сейчас происходит на линии фронта, не придется. По крайней мере, именно на это, по мнению экспертов, и рассчитывает украинское командование.

Тем временем ВСУ, похоже, уже прощупывают оборону Крымского моста! Около 12 дня 15 апреля российские мониторинговые паблики начали визжать: "На Крымский мост летят ракеты". По их словам, летят те же Storm Shadow. Взрывы слышны вблизи Севастополя, на Крымском мосту дымовой занавес — его перекрыли.

В Севастополе звучит сигнал тревоги, в воздух с аэродромов подняли авиацию.

Внимание, на мосту дымовая петля.

Многие пытаются, зачем включают задымление при ракетной опасности в Севастополе и на Крымском мосту? Ответ ребят из ПВО: У ракеты "Storm Shadow" в головной части при подлете открывается оптическая камера, которая ищет силуэт объекта, он должен совпадать со снимком со спутника, который в нее заложили при запуске. Таким образом, при сильном задымлении объекта, силуэт теряется и ракета наводится только по координатам, которые в нее заложили, а с учетом действия РЭБ, с большой долей вероятности, ракета потеряет цель.

Но это еще не все. Сетью распространяется фото якобы попадания ракеты в оккупированном Бердянске на Запорожье. Подтверждают прилет и российские телеграммы-каналы, но без деталей. Говорят, к ним прилетели еще 2 ракеты Storm Shadow. Похоже, попали в одно из предприятий, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко:



Бердянск. Фиксируем двойное сбивание ШтормШадоу базированием окупантов на территории ЮгГидроМаша.

Россияне оцепляют территорию.

Хорошо.

А мы надеемся, что прогнозы экспертов станут пророческими и ВСУ удастся выполнить обещанное уничтожить незаконную застройку в нашем украинском Крыму как можно скорее!

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