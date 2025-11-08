Стало известно, когда Украину примут в ЕС: еврокомиссар назвала возможную дату

Переговоры по членству Украины в ЕС могут завершиться в 2028 году / © УНИАН

Украина имеет значительный успех в приближении к членству в ЕС и может завершить переговоры о присоединении уже в 2028 году, после чего потребуется еще несколько лет для доработки финального договора. Скорость этого процесса зависит в основном от выполнения внутренних реформ, а также от динамики стран-членов ЕС.

Об этом рассказала еврокомиссар по расширению Марта Кос в эфире ТСН.

Рекордные темпы и ключевое условие присоединения

Марта Кос отметила, что процесс присоединения должен включать в себя ряд важных шагов, которые необходимо выполнить. Однако она отметила исключительную скорость, с которой Украина работает над этими задачами.

"Мы, кстати, в рекордное время завершили этот процесс скрининга с вашей страной, поэтому мы смотрим, какие именно акты законодательства нужно адаптировать к европейскому уровню", - сказала еврокомиссар.

Она подтвердила, что скорость вступления Украины в Евросоюз в значительной степени зависит от внутренней работы Киева.

«Скорость процесса присоединения в основном зависит от реформ, которые следует выполнить вашей стране. С другой стороны, необходимо учитывать и динамику государств-членов», - сказала еврокомиссар.

Марта Кос выразила поддержку видению украинского правительства и президента Владимира Зеленского по завершению переговоров. По ее словам, завершение переговоров возможно в 2028 году. После этого потребуется еще пару лет для доработки договора о присоединении.

Что такое переговорные кластеры и как они работают

Еврокомиссар пояснила, что после успешного завершения скрининга (сравнения законодательства ЕС с украинским) процесс переговоров проходит системно и разделен на шесть отдельных кластеров. Это позволяет странам-кандидатам, таким как Украина и Молдова, сохранять системный подход к чрезвычайно большому объему работы.

Марта Кос объяснила, как распределены ключевые сферы переговоров:

Первый кластер касается основных вопросов : верховенство права, судебная система, а также борьба с коррупцией.

Второй кластер касается, например, единого рынка .

"Мы открываем поочередно один кластер, затем закрываем его по разделам", - объяснила Марта Кос.

Она также отметила, что в процесс приближения Украины к стандартам ЕС привлечены около трех тысяч человек в Украине, что является "чрезвычайно большой группой людей".

Напомним, Еврокомиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении , в котором отметила заметный прогресс реформ в Украине и подтвердила, что государство остается лидером по пути в ЕС. В то же время, отчет содержит «существенную обеспокоенность» относительно обеспечения стабильной антикоррупционной системы.