Стало известно, кто пытался убить Зеленского в начале войны: сенсационные подробности

Стало известно, кто хотел убить президента Украины Владимира Зеленского в самом начале войны. Известный международный журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, разоблачивший Россию в подрыве вооруженных складов в украинских Ичне и Балаклее, сделал громкое заявление. По его словам, перед полномасштабным вторжением элитная группа спецназовцев из российского Главного разведывательного управления месяцами жила в Киеве, чтобы ликвидировать высшее руководство Украины. Уже известно большинство подробностей этой операции.

Как покушение на Зеленского связано с отравлением семьи Скрипачей, как ГРУшникам удалось проникнуть в Украину, кто из украинских чиновников руководил предателями прямо из Киева и почему московская агентура до сих пор служит в ВСУ? Об этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Детали путинского покушения на Зеленского

Они обещали провести "самую красивую" спецоперацию и этим закончить войну. Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России за долгие месяцы до начала полномасштабного вторжения начало операцию по ликвидации верхушки украинских властей.

Для этого в Киев прибыла элитная группа вооруженных до зубов российских спецназовцев, которая должна была в нужный момент захватить правительственный квартал Киева и ликвидировать министров и президента Зеленского. Потрясающие детали спецоперации рассказал глава Bellingcat Христо Грозев в интервью российскому журналисту Михаилу Зыгарю.



Еще за несколько недель до начала войны они зашли через Беларусь, чтобы быть вблизи Киева. Часть из них вошла в Киев и готовилась к взятию политического квартала, люди, подчиненные Аверьянову… Их было около 30 (человек – ред.), это очень элитная группа…”.

Что у россиян пошло не так ли?

Но их операция сразу пошла не по плану. Еще до вторжения на базе ГРУ РФ был создан, как говорит Грозев, "клон" ПВК "Вагнер", который и должен был покушаться. После 24 февраля 2022 года московским спецназовцам удалось проникнуть в Киев. Задача у них была очевидная — в час X с оружием на перевес уничтожить политическое руководство Украины, вызвав хаос в государстве.

Расследователи Bellingcat утверждают, что им удалось выследить ГРУшников и прослушать все их разговоры. Похоже, россияне в чем-то просчитались и были вынуждены месяцами прятаться в Украине.



Мы следили за коммуникациями нескольких членов этой команды. И было и страшно, и смешно: страшно, потому что видели, какие у них цели, а смешно, потому что они с каждым днем ​​становились все менее урапатриотами, стали критиковать руководство за плохо спланированную операцию. Они сначала писали женам, что останутся на неделю, потом на две недели, а потом на месяц, полгода... Они стали сомневаться в верности своих жен, можно об этом написать роман. Как команда, которая должна была за неделю обеспечить России победу, стала психологическими жертвами их собственной войны”.

Диверсанты уничтожены?

По данным Грозева, по крайней мере, часть российских диверсантов украинцам удалось разоблачить и уничтожить, впрочем, не всех. Грозев говорит, что в России оказалось не так много специалистов, которые могли совершить столь масштабную операцию, поэтому задействовали буквально всех. Среди ГРУшников, собиравшихся убить Зеленского, были известны всем так называемые Петров и Боширов. Ранее расследователи обвинили этих двух ГРУшников, подлинные имена которых Анатолий Чепига и Александр Мишкин, в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипача и его дочь Юлию в британском Солсбере. Это произошло в 2018 году.



“Те же люди. Пойми, как мало таких "качественных" людей, в их глазах, если они рециклировали тех же людей, которые взорвали склады в Чехии и Болгарии, отравивших болгарского бизнесмена Гебрева, и Скрипачей. Все эти люди (и Петров и Боширов — ред.) были на территории Украины, чтобы взять в плен или убить политическое руководство Украины”

Те же из россиян, кому удалось спастись, находятся в российском тылу и участвуют в войне с Украиной дистанционно, но есть и те, кто продолжает время от времени проникать в Украину.



Часть из них убили. Для нас сейчас интересно сделать список убитых Вооруженными силами Украины. Для нас это важно, потому что эти люди самые опасные для нас — расследователи и российская оппозиция за рубежом, потому что даже если они не могут по-прежнему путешествовать по миру, но они специалисты в организации покушений за границей. Поэтому важно понять, кто из них уже не в живых. Там точно есть те, кто погиб еще тогда, а другие, чуть более года вернулись в тыл и начали дальше планировать диверсионные действия из России. Сейчас часть выживших продолжает заниматься диверсионными заездами на территорию Украины из Беларуси”.

Имена этих подонков уже скоро будут опубликованы. Грозев обещает завершить расследование уже в ближайшие недели, поэтому ждем подробностей.

Напомним, что в августе 2022-го в СБУ заявили, что задержали группу диверсантов, планировавших покушение на тогдашнего министра обороны Резникова и главу ГУР Буданова. За это россиянам обещали от 100 до 150 тысяч долларов каждому.

Сборочные детали о предателях Украины

Но это не все скандальные детали, которые в интервью российскому журналисту Михаилу Зигарю рассказал Христо Грозев. По его словам, журналисты также знают имена предателей Украины, которые сотрудничали с российской ФСБ в начале полномасштабного вторжения. Имелись среди них и представители спецслужб и военнослужащие.

“Часть из завербованных работали в спецслужбах и правоохранительных органах Украины, и они просто отказались выполнять то, что, возможно, раньше обещали сделать. Взяли деньги и решили стать патриотами. Был случай, очень ужасный, когда один из таких людей был похищен ГРУ и был публично казнен в Солнечногорске (город под Москвой). И распространили видео среди украинских спецслужб”.

Руководить политическими коллаборантами в Украине должен был одиозный ОПЗЖист и кум Путина Виктор Медведчук. Впрочем, когда стало ясно, что российский блицкриг провалился, а пророссийского оппозиционера схватили, большинство сбежало из страны.

Правду ли говорит Грозев?

Должны уточнить, что точно проверить и подтвердить слова Христо Грозева невозможно, украинские власти его заявления пока не комментировали. Впрочем, команда Грозева давно известна во всем мире, в том числе и громкими разоблачениями московских спецслужб. Именно Bellingcat во главе с Грозевым опубликовали подробные расследования относительно сбивания российскими террористами Малайзийского боинга MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году, отравления семьи Скрипачей в Британии, подрывов украинских военных составов в Ичне и Балакле1 также помогли российскому оппозиционеру Навальному разоблачить тех, кто пытался его отравить "Новичком". Конечно, во всех случаях уши торчали прямо из Кремля.

16 февраля 2024 года российский оппозиционер Навальный скончался в российской тюрьме на Ямале за полярным кругом. Официальная причина смерти «соперника» Путина — оторвавшийся тромб. Впрочем, Грозев предполагает, что Навального снова отравили. В планах Путина уничтожить всех "инакомыслящих" в РФ.



“Я считаю, что это точно условный “Новичок”. Потому что то, что они "Новичком" пытались сделать в 2020 году, очень вероятно и, возможно, попытались закончить тем же способом. Иначе остается очередное незаконченное убийство "Новичком", в которое они вложили столько лет и столько денег, что оставить это дело незаконченным нельзя. Мой источник после смерти Алексея намекнул, что это не последний инцидент. Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что у него больше нет красных линий, и таким образом заставить договариваться об Украине на своих условиях”.

Навального планировали обменять?

При этом Грозев подтвердил слухи, что на Западе планировали обменять Навального на российского киллера Красникова, которого осудили за убийство в Берлине ичкерийского предводителя Зелимхана Хангошвили.

“Мы начали строить очень многостороннее соглашение, в котором участвовали многие страны. Где, с одной стороны, Россия должна была освободить американских граждан, которых стало больше во время нашего проекта, потому что они арестовали нашего коллегу [журналиста американского издания The Wall Street Journal] Эвана Гершковича. Но и политзаключенных определенное количество практически пытались [обменять всех] на всех. Но для этого нужно было найти такое же количество преступников, убийц или просто русских шпионов, сидящих в западных тюрьмах... Они сидят в разных странах — в Америке, Европе, Польше, Норвегии, Бразилии, мы создали некий список для обмена. Очень надеялись, что он станет списком реального обмена. И оптимизм за день до убийства был очень высок. Но на следующее утро мы узнали это печальное известие”.

Ранее о предполагаемом обмене Навального говорили и его соратники из Фонда борьбы с коррупцией. По их мнению, Путин убил Навального намеренно незадолго до возможного обмена, чтобы еще раз продемонстрировали свою решимость Запада.

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