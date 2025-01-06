Стало известно, кто совершил атаку на российский терминал Усть-Луга: видео

В СБУ рассказали детали спецоперации, в результате которой атакован терминал Усть-Луга.

Атака на самый крупный в России торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области является делом рук СБУ.

Об этом сообщили ТСН.ua источники в спецслужбе.

По информации источников, 4 января дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседних порубило обломками от взрыва.

Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

"Терминал Усть-Луга является большим логистическим хабом в Балтийском море. Через него Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая России нужна для ведения войны. Сезон "бавовна"-2025 объявляем открытым!" – сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко объяснил, чем важен торговый порт Усть-Луга в РФ.

Атака на российский терминал Усть-Луга: в СБУ рассказали детали спецоперации