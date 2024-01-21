Стало известно, кто стоит за ночной атакой на Ленинградскую область РФ

Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге 21 января – спецоперация Службы безопасности Украины.

Об этом ТСН.ua сообщили собственные источники.

По их данным, по цели точно отработали беспилотники СБУ. Поражения были точными, начался масштабный пожар, который пылает до сих пор. Россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области — важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но значительно усложняет логистику топлива для военных РФ", — добавляет наш источник.

Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов. Перед атаками местные жители услышали звук беспилотников, а власти не могли ничего сделать.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.