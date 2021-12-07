Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП маршрутки под Черниговом

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП маршрутки под Черниговом

Один из пострадавших – это 16 летний мальчик, он в детской больнице.

Тринадцать погибших и шестеро раненых в утренней аварии под Черниговом, где столкнулись микроавтобус и грузовик.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Погибшие – это пассажиры маршрутки "Чергинов-Сосница". Доставали раненых и погибших десять спасателей ГСЧС. Скорые увезли большинство пострадавших в Черниговскую больницу №2.

Известно, что состояние 5 пострадавших тяжелое и критическое — сейчас они в операционных и интенсивной терапии — среди них и водитель фуры. Еще один пострадавший – это 16 летний мальчик, он в детской больнице.

Из видео обнародованного полицией видно, что это было лобовое столкновение уже в светлое время суток. Прокурор озвучил предварительную версию аварии – погодные условия, из фото и видеоматериалов видно, что на дороге снежная каша. Вблизи места аварии образовалась длинная пробка, движение перекрыто в оба направления.

В Черниговской обладминистрации создан оперативный штаб, работающий с родственниками пострадавших и погибших.

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