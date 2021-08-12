Стало известно о судьбе подростка в Киеве, который хотел покончить с собой, потому что не поступил в университет

Стало известно о судьбе подростка в Киеве, который хотел покончить с собой, потому что не поступил в университет

Информация об исчезновении парня мгновенно разлетелась по соцсетям.

В Киеве искали подростка, 2004 года рождения, не поступил в университет и ушел из дома в неизвестном направлении.

Перед этим парень сказал родным, что сведет счеты с жизнью.

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Информацию распространили в соцсетях.

"Юноша вышел из дома на Голосеевском проспекте. С собой не взял ни телефона, ни ключей, ни денег", — говорилось в сообщении.

ТСН.ua выяснил, что сейчас с парнем все в порядке, он уже дома.

Об этом нам рассказала пресс-офицер Голосеевского управления полиции Киева Кристина Кирьякова.

"На линию 102 поступил вызов о том, что несовершеннолетний ушел из дома и исчез. Но в течение нескольких часов парень вернулся домой", — сообщила пресс-офицер.

Напомним, в Киеве исчез несовершеннолетний парень. Дмитрий Ткаченко, в 2004 г. р., ушел из дома из дома 8 августа и до сих пор не вернулся.

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