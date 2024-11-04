Стало известно, сколько мужчин имеют бронь от мобилизации в Украине

В Минэкономики не подтвердили информацию о том, что отсрочку от мобилизации получили 1,5 млн. военнообязанных.

950 тысяч "уникальных забронированных"! В Минэкономики рассказали, сколько у украинцев пока есть бронирование от мобилизации. Более того, в учреждении не подтвердили информацию о том, что отсрочку от мобилизации получили 1,5 млн военнообязанных. Тем временем в Резерв+ стартовало тестирование онлайн-отсрочки для определенных категорий украинцев, в том числе студентов. Однако некоторые мужчины-студенты могут потерять право на отсрочку и могут получить повестку уже в ноябре. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

950 тысяч "уникальных забронированных"

Министр экономики Юлия Свириденко опровергла информацию о том, что в результате аномально быстрого прироста количества бронирований отсрочку от мобилизации получили 1,5 млн мужчин. В интервью Forbes она сказала, что настоящее число на треть меньше. По ее словам, за все время полномасштабной войны количество забронированных от мобилизации военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч человек, а данные о более миллионе забронированных появлялись из-за "удвоения", поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном. виде (т.е. через "Действие").

"Это не соответствует действительности. На пике у нас было 950 тысяч "уникальных забронированных". Когда появилось бронирование через "Дію", в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за удвоения, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде. По состоянию на конец октября есть 906 тысяч забронированных", – отметила она.

Министр добавила, что сейчас Кабмин по инициативе Минобороны осуществляет аудит бронирований. По его результатам ожидаются изменения в подходах к определению статуса критичности предприятий. В этот период новые отсрочки не выдают. С 25 октября процедура бронирования действует только для работников, забронированных до 31 мая.

"Мы часто встречаемся с бизнесом, и они говорят, что у них средняя зарплата забронированных примерно 19 тысяч и выше. Поэтому бизнес, с которым мы общаемся, говорит, что они не прочь, чтобы этот показатель официально был выше и соответствовал реальному положению дел", – отметила она

В то же время Свириденко подчеркнула, что бронированию важно добавить прозрачность и систематизировать процесс, а потому правительство рассматривает возможность изменить процедуры бронирования – например, предоставить приоритетный критерий по заработной плате. Свириденко также рассказала, что статус критических в Украине сейчас имеют 19730 предприятий, из них около 9500 были определены регионами, остальные – министерствами.

Что предшествовало?

Напомним, в начале октября СМИ заявили, что Кабмин приостановил бронирование работников от мобилизации якобы из-за позиции президента Зеленского. Утверждалось, что глава государства "возмущался, что забронировали 1,5 миллиона" военнообязанных. Уже 20 октября стало официально известно, что бронирование работников от мобилизации в "Дії" было закрыто до 15 ноября. Об этом рассказал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк. По его словам, в комиссию, которая будет проводить аудит, планируется включить военных. Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование будет пересмотрено. В то же время Гаврилюк опроверг информацию СМИ, что бронирование якобы было приостановлено полностью.

Бронирование "зависло"?

Однако украинский бизнес стал жаловаться на невозможность переподтвердить статус критичности, который дает право на продолжение действия бронирования сотрудников. Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация.

Как говорится в сообщении, по состоянию на середину 2024 года сотрудники в рядах ВСУ находятся у 86% опрошенных членских компаний Ассоциации. У половины, а именно у 52% компаний, количество мобилизованных достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 28% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 6% – 20-40%. У около половины компаний, а именно 46% среди мобилизованных или добровольцев критические для работы предприятия специалисты. В частности, это руководители, инженеры, ИТ-специалисты, водители, электричества, механики, операторы производственных линий. В Европейской бизнес-ассоциации добавили, что для бизнеса очень важна прогнозируемость кадровой политики.

В ЕБА также добавили, что при условиях, когда экономическое бронирование еще не принято, а бронирование по статусу критичности поставлено на паузу, компании фактически лишены возможности кадрового планирования.

Кабмин согласовал частичное восстановление бронирования

Примечательно, что Кабмин согласовал частичное восстановление бронирования. Об этом сообщили в правительстве Украины. Следовательно, работники предприятий, получивших статус забронированных с 31 мая этого года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. Отмечается, что это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону.

"В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, принятых в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита – аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений", – говорится в сообщении.

По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе этих данных правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу экономики, отмечают в ведомстве.

Бета-тест онлайн отсрочок

Тем временем в Резерв+ стартовало тестирование онлайн-отсрочки. Об этом сообщила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

"Запускаем бета-тест онлайн отсрочок в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов и аспирантов. Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами. А теперь, чтобы запустить услугу, нам нужны ваши отзывы", – отметила Черногоренко.

Больше не придется ходить в ТЦК с бумажками и стоять в очередях, чтобы получить или продлить отсрочку. Достаточно будет отправить запрос в Резерв+. Система проверит, действительно ли вы имеете право на отсрочку – и если да, этот статус отразится в электронном военно-учетном документе. Также Черногоренко отметила, кто может участвовать в тестировании:

многодетные родители, имеющие от трех несовершеннолетних детей в одном браке

люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение

студенты и аспиранты, получающие последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистра учатся в аспирантуре.

Мобилизация студентов в ноябре

В Украине большинство учеников высших учебных заведений имеют отсрочку от мобилизации. Впрочем, есть некоторые исключения. Некоторые студенты могут получить повестку в ноябре и попасть на фронт. Подробности о мобилизации студентов рассказал бывший нардеп, доктор юридических наук Владимир Пилипенко. По его словам, у мужчин-студентов есть отсрочка, если получают первое высшее образование и обучаются на дневной или дуальной форме. Также освобождаются от призыва все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры. Отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться таким правом, нужно подать справку из деканата в ТЦК. Если не уведомить ТЦК, то мужчина считается военнообязанным и может получить повестку.

"Не получат отсрочку студенты, которые учатся на вечерней или заочной форме; получают не первое высшее образование; получают образование ниже имеющегося; отказываются проходить общевойсковую подготовку", – отметил юрист.

Пилипенко подчеркнул, что лица в возрасте от 18 до 25 лет не могут быть мобилизованы. Таких граждан могут мобилизовать только с согласия, после предоставления которого подписывается контракт. Но это не касается мужчин, прошедших военную кафедру, получивших звание офицеров запаса и военно-учетную специальность. Таких людей закон дает право мобилизовать.

Проводится мобилизация студентов от 30 лет?

Примечательно, что в 2023 году депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому студенты мужского пола после достижения возраста 30 лет лишаются права на отсрочку. Однако пока этот документ снят с учета. Так что 30-летних украинцев по-прежнему не призывают, если они получают непрерывное первое высшее образование. Никакого возрастного предела для получения отсрочки нет.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Стало известно, сколько мужчин имеют бронь от мобилизации в Украине!

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