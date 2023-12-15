Стало известно, в какой стране сейчас больше всего украинских беженцев: это не Польша

В Германии сейчас больше всего беженцев из Украины. Именно туда переехало большое количество украинцев из Польши.

Об этом сайту ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ.

"Что касается перемещения внутри ЕС, то сейчас есть четкая тенденция — переезд наших граждан из Польши в Германию. Ранее на первом месте по количеству украинских беженцев была Польша. Там проживало более миллиона украинцев. Сейчас там меньше миллиона наших беженцев", — рассказал Александр Гладун.

Сейчас Германия вышла на первое место по количеству украинских беженцев – в этой стране сейчас около 1,2 миллиона украинцев. В то же время, перемещение наших граждан в страны ЕС продолжается. В Германии и Польше находится треть всех украинских беженцев.

"Это в абсолютных числах, а если брать в относительных, например, по отношению к численности населения каждой страны, то наибольшую нагрузку несет Чехия. Численность наших беженцев там составляет 3,3% от численности населения Чехии. Это наибольший показатель. Где-то на уровне 2-2,5% составляет численность украинских беженцев по отношению к численности населения в других приграничных странах и странах Балтии. Например, в Словакии, Польше, Эстонии, Латвии, Литве", — объяснил Гладун.

Также многие украинцы, если брать процент к численности населения, в Люксембурге и на Кипре. В других странах этот процент значительно меньше. То есть страны, где наши мигранты более или менее концентрируются, но сейчас это в основном Германия. Там украинцев к численности местного населения всего 1,4%.

Напомним, Александр Гладун также рассказал сайту ТСН.ua, что демографическая ситуация может значительно ухудшиться в Украине после окончания войны. Среди возможных угроз – сокращение возрастной группы детей до 14 лет, разница в соотношении женщин и мужчин. Ведь чем дольше продолжаются военные действия, тем больше уменьшается вероятность возвращения домой наших соотечественников, выехавших в Европу, спасаясь от войны.

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