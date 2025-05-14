Стамбульская ловушка для Украины: эксперт рассказал, что задумал Путин

Эксперт объяснил, чего ожидать от переговоров в Стамбуле.

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Мир ждет 15 мая, когда может решиться судьба войны, которую Россия развязала в Украине. В Стамбуле должны встретиться президенты Украины и РФ. Не факт, что президент страны-агрессорки решится высунуть нос из Кремля, но эксперты не исключают, что встреча в Турции может стать очередным шагом на пути к прекращению боевых действий.

ТСН.ua обратился к военному эксперту Игорю Романенко, чтобы узнать, чего ожидать от этих переговоров в Стамбуле и какие возможны последствия после их завершения.

Заявления решительных и молчание Путина

По словам военного эксперта Игоря Романенко, подходы к этим переговорам будут, мягко говоря, непростыми. Потому что, к сожалению, на предложения, которые предлагает Украина и наши союзники по немедленному прекращению боевых действий на 30 дней, Путин продвигает свой вариант и упорно пытается его реализовать.

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«Можно констатировать, что Коалиция решительных хорошо поработала в Киеве. Были категорические заявления немцев и французов адресованые в сторону Кремля. Более того, эти заявления были согласованы с американцами. Но Трамп есть Трамп, он продолжает заигрывать с Путиным. Российский диктатор так и не дал ответа на все заявления по поводу перемирия на 30 суток, поэтому, по большому счету, уже в полночь минувшей ночью, должны были ввести дополнительные жесткие санкции против России. Но этого не вышло. Президент США Трамп лишь констатировал, что Зеленскому нужно ехать в Стамбул и эта встреча очень важна, а санкций на молчание Путина, он так и не ввел, хотя должен был это сделать», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2006).

Поедет ли Путин в Стамбул и при каких условиях

Неизвестно, поедет ли Путин в Турцию. В Кремле держат интригу, мол, мы к этому готовимся, и пока не разглашаем, кто поедет на переговоры. Говорят, что скорее всего вместо Путина отправят Лаврова.

«Поездка Путина в Стамбул под вопросом — может поедет, а может и нет. Думаю, что он может поехать туда только при одном условии, если будет точно знать, что там произойдут события, которые могли бы подтвердить исключительно его видение в этом процессе. А существенных и принципиальных результатов от этих переговоров, я думаю, быть не может — сама по себе тема очень тяжелая», — отмечает военный эксперт.

Россия будет вести переговоры на языке ультиматумов

Игорь Романенко отмечает важную деталь, именно Путин определил дату и место этих переговоров, а также предложил их формат.

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«А суть этого формата как раз состоит в том, что это не новые переговоры «с нуля», а именно продолжение апрельских переговоров 2022 года в Стамбуле. Это само по себе для нас негатив, потому что тогда россияне исходили из того, что их войска были под Киевом и они хотели взять город за три дня, а Украину за три недели. Россияне тогда формировали свои требования на языке ультиматумов и хотят эти ультиматумы перетащить сейчас в 2025 год», — подчеркивает Игорь Романенко.

По мнению эксперта, именно от этого во время переговоров будут отталкиваться россияне и это постоянно подчеркивать публично, пытаясь демонстрировать таким образом силу.

Переговоры «тет-а-тет» — в чем опасность?

Другой момент, на который указывает военный эксперт, Путин уже сформировал позицию, что переговоры должны обязательно проходить в формате с «тет-а-тет». И эту его идею поддержал Трамп, призывая президента Зеленского отправляться в Стамбул. Наш президент заявил, что будет там в четверг, если будет остановка ведения боевых действий.

«Остановка боевых действий вряд ли произойдет, и Путин вряд ли поедет в Стамбул, более вероятно, что туда отправят кого-то из его окружения. То есть, российский диктатор будет использовать все возможности, чтобы максимально затянуть этот переговорный процесс. А переговоры в формате лицом к лицу, это очередная афера от Путина, чтобы иметь пространство для манипуляций», — отмечает Игорь Романенко.

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Потребуют территорий

Он объясняет, почему так считает. По словам генерал-лейтенанта, какими бы ни были переговоры с россиянами, их ход нетрудно предсказать.

«Россияне сразу будут требовать от нас максимум пользы для себя, например, четыре области Украины, а украинская сторона не будет соглашаться с этим. Учитывая, что этого никто не будет ни видеть, ни слышать, люди Путина выйдут из зала переговоров и сразу обвинят Украину во всех земных грехах. Путин это уже сделал во время подведения итогов парада в Москве. То есть грязь на Украину из его уст полилась еще до начала переговоров в Стамбуле. Что будет после их окончания, можно себе только представить. Поэтому Путин формирует для себя выгодные условия, а, к сожалению, президент США Трамп ему в этом подыгрывает, поскольку в конце 12 мая не нажал на рычаги жестких санкций», — объясняет военный эксперт.

Ковбойские капризы Трампа

Игорь Романенко добавляет, что по большому счету президенту США безразлично, чем это подыгрывание Путину может обернуться для Украины.

«Да, он может и хочет остановить боевые действия в этой войне, а вот за счет чего именно — ему абсолютно безразлично, даже если пол Украины заберет себе Путин. Для него это, к сожалению, второстепенно. Главное для Трампа — это то, что все произошло благодаря ему. Такой подход очень опасен для Украины. К сожалению, Трамп продолжает свою провальную внешнюю политику, совершая ошибки раз за разом. По большому счету, за 100 дней президентства, он ничего знакового не достиг, кроме экономического соглашения с Украиной и Великобританией. Но как добывались эти „достижения“ с „ковбойским нахрапом“ видел весь мир», — отмечает Игорь Романенко.

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Позитив и негатив от переговоров

Эксперт добавляет, что, несмотря ни на что, нам придется терпеть такого Трампа и продолжать свою борьбу.

«Сам факт возможности переговоров в Стамбуле, по моему мнению, имеет минимальный, но все же оптимизм — есть хоть какая-то перспектива на этот счет. Мы должны продвигаться вперед и бороться. А вот негатив в том, что Путину удалось продвинуть свои нарративы и, к сожалению, с помощью Трампа», — констатирует военный эксперт.

Что будет после переговоров?

Отвечая на вопрос, сколько могут продлиться переговоры в Стамбуле, военный эксперт отмечает, что переговорный процесс Путин может затянуть на длительное время и даже до конца 2025 года.

«Россия начала свой первый этап наступательных действий и он может растянуться до конца июня. Враг медленно, но продвигается вперед. Поэтому чем больше Путин выигрывает времени, затягивая переговоры, тем больше его войска продвинутся вперед. Российский диктатор прекрасно понимает, что остановка боевых действий произойдет по линии столкновения, а не добровольной отдаче ему четырех областей. Потому и пытается по-максимуму захватить больше украинской земли. А для этого будет всячески затягивать переговорный процесс, конечно, если он начнется в Стамбуле», — заключает Игорь Романенко.

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Дата публикации 16:32, 13.05.25 Количество просмотров 13 Зеленский летит на переговоры, Путин молчит, Трамп - 50 на 50!