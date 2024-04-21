Станции метро в Киеве замуровывают ТЦ: кто дает разрешения и есть ли угроза, как на Теремках

В КГГА уверяют, что у застройщика есть все разрешительные документы.

После грандиозного скандала и возникновения аварийной ситуации в тоннеле метрополитена на синей ветке, киевляне стали больше обращать внимание на застройку у станций метрополитена в Киеве.

Активисты убеждены, что именно из-за хаотичной застройки вблизи метро и бешеной нагрузки на почву и произошло подтекание грунтовых вод в тоннеле синей ветки. Как следствие, жители района Теремки остались без метрополитена как минимум на 8-9 месяцев.

Поврежденные тоннели ничему не научили

Между тем, на зеленой ветке подземки, где тоже в свое время были грандиозные проблемы с тоннелями, рядом со станциями метро на левом берегу Киева продолжается строительство двух торговых центров.

Напомним, что в 2007 году, во время строительства паркинга, был поврежден тоннель метро между станциями "Осокорки" и "Позняки". Тогда движение поездов на этом участке было приостановлено на более двух суток, пока продолжалась ликвидация аварии.

Но похоже, что городские чиновники уже забыли эту скандальную историю, хотя поезда подземки до сих пор уменьшают скорость движения на проблемном участке между упомянутыми станциями.

Превратили в свалку и опасную зону

Между тем станции метро "Осокорки" и "Позняки" обрастают новыми стройками. Торговые центры здесь строят рядом со станциями метро, в пределах транспортных развязок, где еще несколько лет назад были зеленые газоны и съезжали на санках дети.

Ноябрь 2022 года. Жители Позняков катаются на склоне транспортной развязки возле метро/фото ТСН.ua

Местные жители долгое время боролись с застройщиками, устраивали акции протеста, валили строительное ограждение, но все напрасно, потому что власти дали "зеленый свет" на это строительство.

У станции метро "Осокорки", активисты даже высадили деревья и планировали разбить сквер. Но застройщику удалось дожать активистов. Летом 2021 года на площадку загнали строительную технику и установили забор.

Поэтому жители Оскорков уже долительное время вынуждены добираться до метро по строительной площадке, которая во время войны превратилась в долгострой, а в некоторых местах на настоящую свалку, из-за стихийной торговли вокруг.

Возле "Позняков" начали строиться во время войны

Похожая история с таким же куском земли на транспортной развязке, но уже возле метро "Позняки". Там активисты тоже сначала разрушали забор, который ставил застройщик, высаживали деревья, которые неизвестные вырывали с корнями.

Уже во время войны ( в ноябре 2022 года ) застройщик начал активные действия – установил строительное ограждение. Людям обещали, что оставят место на катаниях деток на санках, но как только дошло до дела – всю территорию "заковали" в бетон.

Декабрь 2022. У метро "Позняки" установили строительный забор/фото ТСН.ua

Более того, жителям обещали, что закончат все работы по строительству двухэтажного сооружения до ноября 2023 года, даже писали об этом на паспорте объекта, но он превратился в очередной долгострой рядом с метро. Сейчас местные жители вынуждены ежедневно ходить к станции метро "Позняки" по "коридору", над которым нависают бетонные плиты.

Киевляне часто спрашивают: зачем в городе так много ТЦ? Ведь их "лепят" практически на каждом свободном куске земли. Еще ни разу городские чиновники не объяснили – зачем столице такое огромное количество ТЦ.

Если сосчитать, то сейчас вокруг станций метро "Позняки" и "Осокорки" находится в пешей досягаемости как минимум 6 уже действующих ТЦ и ТРЦ. Зачем нужно еще несколько? Ведь новые объекты – это значительное увеличение нагрузки на городские коммуникации и вечные автомобильные пробки возле этих объектов.

Февраль 2023 года. Строительство ТЦ возле метро "Позняки"/фото ТСН.ua

Кто предоставлял градостроительные условия и ограничения

В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА рассказали, сколько предоставили градостроительных условий и ограничений на строительство торговых центров возле станций метро "Позняки" и "Осокорки".

Александр Яструбенко, первый заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА отметил в ответе ТСН.ua, что согласно статье 29 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" и Положении о Департаменте, утвержденном решением Киевсовета от 20.04.2023 № 6293/6334, Департамент в пределах полномочий предоставляет градостроительные условия и ограничения для проектирования объектов строительства, которые являются основными из составляющих исходных данных.

Паспорт объекта возле метро "Позняки"/фото ТСН.ua

Чиновник добавляет, что согласно данным электронной базы документооборота Департамента и данным Городской информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности "Градостроительный кадастр Киева" предоставлены градостроительные условия и ограничения:

заказчику строительства ООО "Скай-Буд ЛТД" для проектирования строительства объекта торгово-административного назначения, заведений общественного питания и обслуживания возле станции метро "Осокорки" (нечетная сторона) в Дарницком районе Киева от 23.06.2011 № 6829/0/18/ 009-11;

заказчику строительства ООО "КОНСТАНТА ГРУПП" для проектирования строительства объекта торгово-административного назначения, общественого питания и обслуживания по просп. Николая Бажана (станция метро "Осокорки") в Дарницком районе Киева от 12.07.2011 № 7599/0/18/009-11;

заказчику строительства ООО "Бизнес Аргумент" для строительства помещений торгово-развлекательного назначения и общественного питания со стоянками автомобилей для посетителей на пересечении Днепровской набережной и просп. Николая Бажана в Дарницком районе Киева от 13.02.2017 № 193/17/012/009-17;

заказчику строительства ООО "Ново-Коммерцстрой" для проектирования строительства объекта торгово-административного назначения, общепита и обслуживания возле станции метро "Позняки", нечетная сторона, участок № 2 в Дарницком районе Киева от 29.06.2011 № 6961/0/ 18/009-11;

заказчику строительства ООО "А.С.П. ЛТД" для проектирования строительства объекта торгово-административного назначения, общепита и обслуживания по просп. Николая Бажана (станция метро "Позняки" парная сторона, участок №3) в Дарницком районе Киева от 23.06.2011 №6831/0/18/009-11.

В своем ответе Александр Яструбенко отмечает, что согласно части 6 статьи 31 Закона, проектная документация на строительство объектов и изменения к ней не нуждаются в согласовании государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций, получение каких-либо других согласований, согласований, выводов (в том числе решений архитектурно-градостроительного совета) и т.п., не предусмотренных настоящим Законом.

Ноябрь 2022 года. Застройщик устанавливает забор возле метро "Позняки"/фото ТСН.ua

Чиновник добавляет, что согласно электронной базе данных документооборота Департамента, данными Городской информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности "Градостроительный кадастр Киева" имеются сведения о регистрации схем генеральных планов объектов:

"Строительство помещений торгово-развлекательного назначения и общепита со стоянками автомобилей для посетителей на пересечении Днепровской набережной и проспекта Николая Бажана в Дарницком районе Киева" от 04.10.2019 под № 125;

"Строительство объекта торгово-административного назначения, заведений общественного питания и обслуживания возле станции метро "Осокорки" (нечетная сторона) в Дарницком районе Киева" от 27.12.2012 № 179;

"Строительство объекта торгово-административного назначения, заведений общепита и обслуживания по просп. Николая Бажана (станция метро "Позняки" парная сторона, участок № 3) в Дарницком районе Киева" от 11.07.2013 под № 84;

"Строительство объекта торгово-административного назначения, общепита и обслуживания возле станции метро "Позняки", нечетная сторона, участок № 2 в Дарницком районе Киева" от 29.10.2021 под № 107.

Начало застройки возле метро "Осокорки"/фото ТСН.ua

Метрополитен строительства рядом не беспокоят

В Киевском метрополитене ТСН.ua заверили, что регулирование градостроительной деятельности, землеустройства и застройки территории субъектами хозяйствования (застройщиками) на городском уровне, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в этой сфере, в частности, Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" от 17.02 .2011 №3038-VI, не входит в компетенцию и полномочия КП "Киевский метрополитен".

"Относительно объекта возле станции метро "Позняки", то он находится за пределами технических зон метрополитена. Что касается объекта возле станции метро "Осокорки", то по состоянию на сегодняшний день, строительные работы наряду с действующими подземными сооружениями станции "Осокорки" выполнялись в соответствии с утвержденной проектной документацией, получившей в установленном законодательством порядке экспертный отчет (положительный) по рассмотрению проектной документации и на основании Разрешения на выполнение строительных работ, зарегистрированного Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины", — отметил в ответе ТСН.ua Дмитрий Пинчук, заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

А на вопрос о протекании воды на станциях чиновник уверяет, что по состоянию на сегодняшний день станционные комплексы метрополитена "Осокорки" и "Позняки" находятся в надлежащем техническом состоянии. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены.

"В то же время, в процессе длительной эксплуатации станций метрополитена появляются места проникновения грунтовых вод в сооружения. Очаги протекающих течей находятся под постоянным наблюдением специалистов КП "Киевский метрополитен" и, в случае необходимости, ликвидируются во время текущего содержания и текущих ремонтов", — заключает Дмитрий Пинчук.

Чтобы попасть в метро "Позняки", киевлянам нужно пройти этот "лабиринт"/фото ТСН.ua

Кто давал разрешения на строительство возле метро?

В Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева ТСН.ua сообщили, что Департамент не выдавал, не регистрировал документы, дающие право на выполнение подготовительных, строительных работ и свидетельствующих о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов строительства торговых центров возле станций метро "Осокорки" и "Позняки".

Разрешения о начале выполнения строительных работ предоставляла Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины. Об этом в ответе на запрос ТСН.ua сообщила Оксана Попович, директор Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева.

Директор подчеркивает, что Департамент осуществляет полномочия в сфере разрешительных и регистрационных функций, государственного архитектурно-строительного контроля за соблюдением требований градостроительного законодательства при выполнении подготовительных и строительных работ по объектам строительства, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1) и средними (СС2) последствиями, расположенными на территории города Киева, с 12.10.2016.

Путь к метро "Позняки" через долгострой ТЦ/фото ТСН.ua

Кстати, по классу последствий (ответственности) строительство возле метро "Позняки" относится к объектам со значительными (СС3) последствиями.

"Полномочия относительно государственного архитектурно-строительного контроля и разрешительных функций объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со значительными последствиями (СС3), осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины", — отмечает Оксана Попович.

Также она добавляет, что в течение периода военного положения разрешено осуществлять внеплановые мероприятия государственного архитектурно-строительного контроля исключительно при наличии угрозы, что имеет негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства и на основании решения Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Лето 2021 года. Застройщик установил забор возле метро "Осокорки"/фото ТСН.ua

Что говорят о продолжении работ

В Департаменте территориального контроля Киева напоминают, что основанием для нарушение существующего благоустройства и его восстановление в столице есть контрольная карточка на временное нарушение благоустройства. Хотя карточка не является документом разрешительного характера.

"Департаментом 23.12.2021 выдана контрольная карта № 21020132 — Др (заказчик работ ООО "Ново-коммерцстрой" и исполнитель работ ООО "Строительная инвестиция") на временное нарушение благоустройства и его восстановление в связи с установлением временного ограждения на период строительства объекта торгово-административного назначения, заведений общественного питания и обслуживания возле станции метро "Позняки", нечетная сторона, участок №2. Срок действия контрольной карточки 23.12.2023 ", — сообщил ТСН.ua Михаил Абрамов, первый заместитель директора Департамента территориального контроля Киева.

Чиновник добавляет, что последний срок продления действия контрольной карты – 23.10.2024. То есть застройщик будет вести работы до конца октября этого года, а жители Позняков будут ходить под бетонными конструкциями в метро.

ТЦ возле метро "Позняки"/фото ТСН.ua

Михаил Абрамов добавляет, что при оформлении контрольной карты предоставлены следующие документы : письмо обращение; решение Киевсовета от 31.08.2021 №2247/2288; выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации другого вещного права (8000000:90:310:0024); договор аренды земельного участка: договор о заключении договора аренды земельного участка на новый срок (до 2031 года); градостроительные условия и ограничение застройки земельного участка №6964/0/18/009-11 от 29.06.2011; разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины от 10.08.2020 № 013200810405; строительный генплан.

То есть все необходимые документы для получения контрольной карты.

Обещания застройщика ТЦ возле метро "Позняки"/фото ТСН.ua

На Осокорках карточку не продлили

Первый заместитель директора департамента рассказывает, что 12.08.2021 Департамент выдал контрольную карточку № 21020088 – Др (заказчик работ ООО "Скай-буд лтд" и исполнитель работ ООО "Строительная компания бест-новострой") на временное нарушение благоустройства и его восстановление в связи связи с установлением временного ограждения на период строительства объекта торгово-административного назначения, общепита и обслуживания возле станции метро "Осокорки" (нечетная сторона).

К этому Абрамов добавляет, что при оформлении контрольной карты застройщик предоставил все необходимые документы.

"Срок действия этой контрольной карты до 12.12.2021. Последний срок продления действия контрольной карты 12.12.2022. Контрольная карточка по состоянию на сегодняшний день не закрыта и не продлена", — отмечает Михаил Абрамов.

Интересно, что за не продление контрольной карты застройщику грозит только административный протокол за нарушение.

"Контроль за выполнением работ на объектах благоустройства осуществляется в соответствии с п. 15.6 Правил благоустройства города Киева путем принятия работ по возобновлению благоустройства после его восстановления. Восстановление благоустройства произойдет после завершения указанных работ", — добавляет чиновник.

Тем временем окончание работ пока не наблюдается ни рядом с метро "Осокорки", ни рядом со станцией "Позняки".

Ранее ТСН.ua рассказывал, что возле ТРЦ Киева стало больше полиции: чего ждут и кого будут останавливать в метро.

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