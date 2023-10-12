Станет ли конфликт в Израиле более масштабным и сколько он продлится: ответ аналитика

По мнению Коваленко, если бы Иран и поддерживаемая им Хезболла должны были вмешаться в войну, то уже сделали бы это.

Конфликт в Израиле вряд ли затянется надолго и не перерастет в глобальную войну с привлечением третьих сил.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Я не вижу перспективы, чтобы та контртеррористическая операция, которая сейчас будет происходить в Израиле именно в Секторе Газа, может затянуться надолго. Потому что я думаю, что она не будет там затягиваться на год-два года, то есть не дольше войны в Украине", – говорит Коваленко.

Может ли вступить в войну Хезболла или Иран

"Об угрозе вмешательства в эту контртеррористическую операцию других сторон, например, "Хезболла", проиранские прокси... Если бы у них была такая возможность и такое желание, вдохновение, то они бы уже 7 октября присоединились бы, используя фактор неожиданности, к удару по Израилю, но что-то пошло не так. Так что они не получали этот приказ, а время уже потеряно", – отмечает эксперт.

Коваленко не видит предпосылок для большой войны на Ближнем Востоке с участием Ирана, Сирии, "Хезболлы", ХАМАСа, Палестины.

"И так же я не могу говорить о том, что и общая контртеррористическая операция затянутся очень надолго. Все это будет быстро. Сектор Газа очень быстро превратят в большую футбольную площадку", – подытожил он.

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Ранее эксперты ближневосточного центра Le Beck высказали мнение, что Израилю может угрожать война на пять фронтов.

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