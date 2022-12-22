Станет ли теперь благодаря Patriot меньше прилетов по инфраструктуре Украины: ответ эксперта

Роман Свитан объяснил, что система ПРО Patriot может работать и по "Шахедам", но в режиме обнаружения.

Благодаря системе ПРО Patriot станет меньше прилетов по инфраструктуре Украины. По крайней мере, в том регионе, где эта система будет развернута.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос, станет ли теперь меньше прилетов по инфраструктуре с появлением ЗРК Patriot.

"Состоится точно. По крайней мере, в том регионе, где она (система ПРО Patriot – ред.) будет развернута. У нее достаточно неплохой коэффициент по уничтожению летательных целей", — подчеркнул эксперт.

читывая, что стоимость ракеты Patriot — $4 млн, очевидно, ими не будут сбивать иранские дроны, стоимостью по $50 тысяч каждый, отметил журналист ТСН.

В этой связи Свитан объяснил, как именно система Patriot может работать по "Шахедам".

"Ну, а по поводу "Шахедов" тех же, Patriot также будет работать, по крайней мере, в режиме обнаружения: то есть локаторы этой системы будут их видеть, Patriot будут перенацеливать на выполнение задач по уничтожению "Шахедов". Patriot (будет перенацеливать – ред.) на те мобильные комплексы или на зенитные установки, которые будут расположены в определенных секторах поражения. Поэтому Patriot будет работать в этом смысле, как минимум, и по "Шахедам" в том числе", — пояснил эксперт.

Напомним, что, по словам главы США Джо Байдена, передача США Украине ЗРК Patriot, которая поможет защитить небо от российских ракет, не приведет к эскалации из РФ.

Тем временем в Кремле заявили, что Patriot, которые США предоставят Украине, станут "законными целями" для оккупантов.

Читайте также: