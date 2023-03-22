Становится ли Россия "вассалом" Китая: эксперт объяснил, чем это грозит Украине

В украинском информационном пространстве циркулируют нарративы о том, что во время визита Си Цзиньпина в Москву все говорили или писали, что Путин в полной вассальной зависимости от Китая, однако это не совсем так.

Об этом интервью ТСН.ua сказал исследователь тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Юрий Пойта.

"Это очень распространенный нарратив в украинской среде. Немного это прослеживается и в Западной среде. Но я гораздо меньше вижу это в, например, азиатской среде и политическом дискурсе. С моей точки зрения, возможно, и нет разницы, в каких отношениях они — вассальных или нет. Или, несмотря на то, что вассал он или равноправный партнер, это не снимает опасности, которые РФ оказывает в отношении Украины и не снимает той помощи, которую КНР все больше и больше оказывает РФ. Так можно говорит о том, что Япония и Тайвань являются вассалами США или Украина является вассалом ЕС и США, потому что она колоссальным образом зависит экономически и безопасной от наших западных партнеров, поэтому, несмотря на то, какого уровня у них отношения, то, что Китай оказывает помощь РФ в том числе в войне против Украины, пока что экономически, финансово, информационно и частично военно-технически на международном уровне, это остается фактом", — подчеркнул Юрий Пойта.

Напомним, Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они два дня проводили встречи. Одна из ключевых тем – война РФ против Украины и китайский "мирный план".

В США отмечают, что Китай должен заставить Россию прекратить войну против Украины и вывести войска с территории нашего государства.

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