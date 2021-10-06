Старая "хрущевка" на новый лад: как жителям Черткова удалось обновить дом и сократить расходы на коммуналку

Люди создали ОСМД.

Посмотреть на старую "хрущевку" в маленький Черткова в Тернопольской области приехала большая делегация из Евросоюза, Минрегиона и Фонда Энергосбережение. Этот дом стал примером для термомодернизации других холодных многоэтажек, которые годами протекали и осыпались.

Подробнее об инициативе людей — в сюжете ТСН.Ранок 6 октября.

Утеплили, отремонтировали, перекрыли крышу — так старая "хрущевка" стала самым красивым домом Черткова. Его жители платят за газ на треть меньше, чем остальные горожани. "Ко мне обращаются практически каждую неделю, звонят два-три человека и спрашивают, не продаются квартиры. Я говорю, что я не риэлтор", — рассказывает руководитель ОСМД Лариса Бойчун.

Именно эта женщина сумела убедить владельцев 68 квартир воспользоваться государственной программой "Энергодом". На ремонт и утепление дома, а также перекрытия крыши, из которого постоянно текло, с каждой квартиры сдали от 11 до 14 000 гривен — в зависимости от метража. Люди зплатилы лишь треть необходимого, а остальные покров фонд. "Мы взяли в кредит те 30%, которые нам не хватало от суммы поставленной энергоаудиторов. То есть 3900000", — пояснила Лариса Бойчун.

Теперь эта "хрущевка" готова к холодам и роста цен на энергоносители. Индивидуальное отопление включать позже, а платить за зимний газ значительно меньше. "В январе 2021 года я использовала 200 кубов газа, а за январь 2020 года — 250-285 кубов газа. Получается экономия 600 гривен", — говорит одна из жительниц.

Новости Украины: пример термомодернизации - зачем в Чертков приехала большая делегация из ЕС

После термомодернизации дома к ним возят делегации: одни опыт перенимают, другие восхищаются. Представительница Евросоюза в Украине Клоэ Аллио говорит: "ЕС инвестирует в Украину более 100 млн евро в проект энергосбережения. Правильнее -это даже не проеет, а целая реформа. Мы делаем это вместе, потому что уверены: и Украине, и Европе нужно решать проблемы глобального потепления ".

Вслед за "хрущевки" в "Энергодом" за деньгами пошла соседняя пожилая панелька. Они только на старте, но пытаются успеть, чтобы к зиме начать ремонт и утепление. Оказалось, что самое сложное в термомодернизации — уговорить всех жильцов дома решиться на такой шаг, объясняют специалисты по энергосбережению, анализируя опыт Черткова. К сожалению, чем больше город, тем труднее это сделать.

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