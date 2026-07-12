Старец из Афона дал прогноз, когда и как закончится война в Украине

Афонские монахи привезли в Лавру молитву за Украину и пророчество о конце войны / © ТСН

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Есть все-таки светлая новость о выдающемся событии в религиозной жизни страны. В Киево-Печерской лавре — одной из главных святынь православия — в поврежденном российскими оккупантами Свято-Успенском соборе состоялась праздничная служба с участием братии афонского монастыря Эсфигмен. Именно из этого монастыря почти тысячу лет назад вернулся на родную землю святой Антоний Печерский, выкопал первую пещеру и, таким образом, основал лавру. Чтобы увидеть службу афонских монахов, а еще услышать всемирно известное византийское пение — мужское многоголосие — съехались паломники со всей Украины. Также они смогли увидеть и услышать невероятное состязание: пение украинского и греческого дьяконов.

Что афонский старец сказал о победителе в нынешней войне, говорится в сюжете ТСН.Недели.

У алтаря — один из лучших мужских церковных хоров, приехавший из Афин. Они поют на древнегреческом. Язык, который слышал и понимал Христос в жизни.

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Свою помощь Украине привезли афонские монахи из монастыря Эсфигмэн. Того самого, в котором принял постриг святой Антоний, и откуда его благословили на путешествие в Украину и начало Киево-Печерской Лавры. И произошло это каких-нибудь 975 лет назад. А помощь монахов — ежедневная молитва за Украину.

«Мы постоянно молимся. У нас всегда горит свеча перед Божией матерью в нашем монастыре и все паломники, приезжающие в наш монастырь — украинцы, видят эту свечу», — говорит архимандрит Варфоломей, игумен афонского монастыря Эсфигмен.

Несколько месяцев назад журналисты ТСН были в этом монастыре. И видели эту самую свечу. Его братия — улыбающиеся, очень приветливые монахи, которые всегда с радостью встречают украинцев.

Напоследок у старца Варфоломея в Киеве журналисты спросили, когда закончатся страдания украинцев и как собственно завершится война.

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«Кончится. Те, кто борются против Украины — у них нет мира внутри, они уже проиграли», — говорит старец из Афона.

Мнение афонского старца буквально подхватывает и глава Офиса президента Кирилл Буданов.

«Святые отцы молятся, значит все будет хорошо. Самая большая святыня православного мира, она здесь, в Киеве. Она прожила почти тысячу лет и нас переживет. Поэтому мы стояли и будем стоять», — подытожил Буданов.

Напомним, в результате атаки РФ по Киеву 15 июня под ударом оказался один из крупнейших христианских центров Украины — Киево-Печерская лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.

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