Старейшая роженица Украины Подвербная хочет родить еще одного ребенка: детали

В жизни одной из самых известных девочек Украины, 13-летней черниговчанки Анны Подвербной за последние полтора месяца снова произошли значительные изменения. Кроме того, что дочь старшей роженицы (ее матери сейчас 78 лет) живет в новой семье, девочка заметно улучшила свое состояние здоровья, стала чувствовать себя счастливым ребенком, катается на самокате и овладевает игрой на синтезаторе.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал заместитель главы Черниговского областного совета Дмитрий Блауш, в свое время взявший на контроль ситуацию с этим ребенком.

В соцсети он опубликовал фото, на котором изменившаяся, с новой прической и в современной подростковой одежде Аня Подвербная улыбается на солнечной улице.

"Хочу познакомить Вас с новой Аней Подвербной. Хотя, наверное, не совсем правильно говорить с новой, но мне очень хочется, чтобы именно новая страница в жизни Ани стала такой, о которой она мечтала все это время", — написал Блауш.

"Она улыбчивая, довольная, счастливая. Сказала мне, что хочет играть на пианино, но я упростил это и теперь она будет играть на синтезаторе. У нее есть тяга к музыке. Впереди у Ани лечение глаза, операция, после этого она хочет заниматься спортом ", – рассказал нам Блауш.

К этому он добавил, что, несмотря на то, что Аня живет в другой семье, она любит свою маму.

"Она любит маму, но, к большому сожалению, встречи с ней становятся все короче. У ее мамы такое психологическое состояние, что не позволяет быть этим встречам длинными и конструктивными ", – говорит Блауш.

ТСН.ua обратился за комментарием к матери этой девочки – 78-летней Валентине Подвербной. Она разрыдалась в трубку, говорит, что будет пытаться вернуть себе ребенка, но как именно – этого не знает. Не исключает того, что обратится к президенту Украины, чтобы поведать ему свою историю. Кроме того, утверждает, что в своей квартире делает ремонт, чтобы обеспечить ребенку надлежащие условия.

"Я стараюсь забрать ребенка. В квартире делаю ремонт, привезла мебель, кроме кухни. Выплачу кухню — мне привезут и эту мебель. Будет у меня красота, приедите смотреть, как у меня красиво ", — утверждает Подвербная.

К этому она добавляет, что с удовольствием родила бы себе еще одного ребенка.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения – Ред.)", — говорит Подвербная-старшая.

В свою очередь врач, 13 лет назад делавший Подвербной искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua, что после скандала с этой роженицей репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет. От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства.

Скандал вокруг семьи Подвербных: что известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд постов, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.

Пост Анны Подвербной в апреле 2023 года. Скриншот страницы в соцсети.

Валентина Подвербная с дочерью несколько лет тому назад. Фото: Общественное Чернигов

После публикации в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября прошлого года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

Ранее сообщалось о том, что 13-летняя дочь старейшей роженицы Подвербной переехала в новую семью.

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