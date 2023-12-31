Старейшая роженица Украины после праздников хочет вернуть себе 12-летнюю дочь: новые детали дела Подвербной

Старейшая роженица Украины, 78-летняя черниговчанка Валентина Подвербная не согласилась с решением суда об отобрании у нее 12-летней дочери и подала апелляцию. Заседание назначено на начало следующего года.



Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Валентины Подвербной Андрей Котенок.

"Подали апелляцию, она обжаловала решение, оно будет пересматриваться", — сообщил Андрей Котенок.



Как стало известно ТСН.ua, 12-летняя Анна Подвербная, которая находится в реабилитационном центре, считает себя вполне счастливым ребенком.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш. Как рассказал ТСН.ua Блауш, он еще в начале года взял под свой контроль ситуацию с этой девочкой. На днях он передал нам суть одного из недавних разговоров с ней о том, что она испытывает сейчас, после многих переломных событий в своей жизни.

"Я счастливый ребенок. Честно говоря, если было бы возможно, я бы хотела машину времени, чтобы вернуться в 2022 год, до начала войны. На новый год я загадаю желание, чтобы Украина победила и наступил мир", — сообщила Анна Подвербная Дмитрию Блаушу. .



Скандал вокруг семьи Подвербных: что известно





Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011-го. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Фото: Суспильне Чернигов





Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разгорелся громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.



После публикации поста в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября этого года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

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