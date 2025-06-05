Старейшая роженица Украины Подвербная говорит, что сбегает из дома: что произошло

Анна Подвербная в 2023 году и после того, как перестала жить со своей мамой Валентиной / © ТСН

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Самая старшая роженица Украины, черниговчанка Валентина Подвербная, которой недавно исполнилось 80 лет, после решения суда об отбирании у нее 14-летней дочки, рассказала в комментарии для ТСН.ua, как настроена жить дальше и почему время от времени убегает из собственной квартиры.

По словам Подвербной, она решила дальше не судиться за своего ребенка, чтобы возвращать его.

Кроме того, Валентина Подвербная сообщила, что находится в сложном эмоциональном состоянии после 20 мая, когда суд решил не возвращать ей дочь — Анну Подвербную.

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«У меня забрали дочь до тех пор, пока ей не исполнится 18 лет. Апелляцию я не буду подавать. Когда 20 мая закончилось судебное заседание и все мы вышли на улицу, то Аня убегала от меня. Для того, чтобы не общаться со мной. Сейчас, после суда, вообще никакого общения нет, я ее после того не видела, она живет со своей опекуншей. Для меня это трагедия и драма», — говорит Валентина Подвербная.

Анна Подвербная сразу после того, как ее отобрали у матери и чейчас / © ТСН

И продолжает: «В своей квартире я все равно делаю ремонт, есть новая шикарная мебель. У меня есть надежда, что дочь вернется. Если бы она вернулась, то я бы поблагодарила ее. Все было бы по-другому. У меня была мечта родить себе ребенка, я родила, а его у меня забрали. Мне страшно жить в одиночестве, тяжело быть одной в четырех стенах. Я стараюсь дома не сидеть, мне тяжело здесь. Очень. Невозможно сидеть, потому что эти стены, обстановка, все напоминает об Ане».

Опрошенные ТСН.ua соседи Подвербной рассказали, что женщина очень часто уходит утром, а возвращается вечером.

В свою очередь, как узнал ТСН.ua, дочь Подвербной настроена не только поддерживать общение с мамой, но и по возможности помогать ей лекарствами и продуктами, привлекая для этого волонтерскую помощь.

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Анна Подвербная сейчас. Фото предоставлено Е.Ятченко / © ТСН

«Аня посещала Валентину Подвербную. Суд был во вторник 20 мая, а в четверг мы уже пошли навещать ее. Пусть она не говорит о том, что после суда не видится с дочерью», — рассказала нам опекунша Анны Елена Ятченко.

Что предшествовало решению суда

20 мая 2025 Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 14-летнюю Анну Подвербную у 80-летней Подвербной Валентины Григорьевны. Но при этом суд не лишил последнюю родительских прав.

Этому решению предшествовал ряд событий в жизни семьи Подвербных.

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

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Весной 2023 года, когда Подвербной-младшей было 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд постов, в которых написала, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная якобы издевается над ней — царапается, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр. Начались судебные заседания. В то же время, над девочкой взяла опеку 54-летняя местная жительница Елена Ятченко, которая работает швеей на предприятии. По словам самой Анны Подвербной, ее собственная жизнь кардинально изменилась — у нее есть собственная комната, девочке сделали важную операцию, благодаря которой улучшилось зрение, ребенок имеет возможность заниматься творчеством и воспитываться в комфортной и безопасной среде.

Ранее сообщалось о том, что в Ровно родился мальчик, зачатие которого произошло после гибели отца-военного .

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