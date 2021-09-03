Старейший в мире виски пустят с молотка за более 100 тысяч долларов

Изготовила его шотландская компания еще 80 лет назад.
Алкоголь с молотка — в Великобритании выставили на аукцион старейший в мире односолодовый виски.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Изготовила его шотландская компания еще 80 лет назад. Дизайн графина и дубовую коробку для него разрабатывал знаменитый архитектор Сэр Дэвид Аджай.
Торги за виски состоятся в октябре, предварительно — в городе Гонконг. Стартовая цена этой бутылки около 110 000 долларов. Однако владельцы ожидают, что ставка поднимется минимум вдвое.