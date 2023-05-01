Старейшую роженицу Украины ожидает сразу три суда: в чем обвиняют Валентину Подвербную

Для жительницы Чернигова Валентины Подвербной, которая считается старейшей роженицей Украины, май имеет шансы стать достаточно бурным.

Напомним, на днях 12-летняя дочь 78-летней Валентины Подвербной, Анна-Мария, опубликовала в соцсетях ряд сообщений с жалобами на поведение своей матери, после чего соцслужбы и полиция Чернигова срочно изъяли ребенка у этой пенсионерки. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, впереди суд, который решит дальнейшую судьбу Анны.

Согласно данным официального ресурса " Судебная власть Украины ", на днях был назначен состав суда сразу по трем делам в отношении Подвербной-старшей: "Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", "Совершение домашнего насилия" и "Изъятие малолетнего ребенка".

Подвербную-старшую ожидает рассмотрение дел о неисполнении родительских обязанностей и домашнем насилии. Скриншот со страницы "Судебная власть Украины".

Представительница Новозаводского райсуда Чернигова Татьяна Андрушко в комментарии для ТСН.ua сообщила, что рассмотрение двух из трех дел запланировано 5 и 9 мая.

Суд рассмотрит дело о лишении пенсионерки родительских прав на 12-летнюю дочь. Скриншот со страницы "Судебная власть Украины".

Пока никто из черниговских чиновников не берется прогнозировать, какими будут решения суда. Однозначно говорят о том, что до решения суда девочка будет находиться не с матерью.

Семья Подвербных: что известно

Эта семья привлекла внимание к себе в феврале 2011 года. Тогда стало известно, что 65-летняя черниговская пенсионерка Валентина Подвербная родила девочку. Выяснилось, что ребенок родился после искусственного оплодотворения, деньги на которое женщина преклонного возраста экономила с пенсии. Родив ребенка, женщина стала самой старшей в Украине, у кого врачи принимали роды. На протяжении многих лет Подвербная-старшая лишь иногда изъявляла желание общаться с прессой. Через год после родов украинская пресса писала, цитируя Подвербную, что у нее было желание родить второго ребенка, но ощущалась нехватка денег.

На днях дочь Подвербной обратилась к неравнодушным людям, написав в соцсетях трогательный пост. Девочка сообщила, что ее мать якобы наносит ей телесные повреждения, оскорбляет из-за врожденного косоглазия и хочет довести до самоубийства.

На сообщение Подвербной-младшей отреагировали сотни украинцев, среди которых были и соседи этой семьи, и глава Чернигова Александр Ломако, и заместитель главы областного совета Дмитрий Блауш, полицейские. В квартиру, где проживает 78-летняя Подвербная со своей дочерью, срочно приехали полицейские, представители соцслужб, психологи и врачи. В результате этого ребенок заявил правоохранителям, что дает согласие на то, чтобы уехать отсюда.

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