Старопечати XVII–XVIII веков с упоминаниями Украины стали частью коллекции библиотеки Вернадского

Старинные книги. Фото: организаторы события

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Национальная библиотека Украины имени Вернадского получила редкие европейские издания XVII-XVIII веков, в которых содержатся описания Украины. Речь идет о книгах французского философа Вольтера, дипломата Пьера Шевалье и английского путешественника Джозефа Маршалла.

Об этом сообщили в проекте Ukraine WOW, а также рассказали в сюжете ТСН.ua.

Книги передали в библиотеку после завершения их участия в экспозиции Ukraine WOW. Идея отыскать и приобрести эти издания для Украины возникла еще в 2022 году. Сначала их планировали показать на выставке в терминале D аэропорта «Борисполь», однако из-за полномасштабного российского вторжения реализацию проекта пришлось отложить. В конце концов старопечатные книги стали частью выставки Ukraine WOW в Киеве, которую посетили более 250 тысяч человек.

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Для формирования коллекции редкие издания искали среди частных коллекционеров в разных странах Европы. После этого организаторам пришлось договариваться об их продаже.

Редкие издания искали среди коллекционеров в разных странах Европы, после чего договаривались об их приобретении. Теперь старопечатные издания стали частью фондов Национальной библиотеки Украины имени Вернадского.

Среди переданных книг — двухтомное издание Вольтера «История Карла XII, короля Швеции» 1731 года. В нем автор описывал события Великой Северной войны на украинских землях, союз Ивана Мазепы с Карлом XII и Полтавскую битву. В работе Украина предстает отдельной силой, а для обозначения государства Петра I Вольтер использовал название «Московия».

«Украина всегда имела вдохновение быть свободной», — отмечал Вольтер.

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Также в коллекцию вошла книга Пьера Шевалье, посвященная казакам и событиям эпохи Богдана Хмельницкого. Издание содержит описания украинских земель, обычаев, уклада и религии казаков. Кроме этого, библиотека получила четырехтомник английского путешественника Джозефа Маршалла, который в XVIII веке побывал на украинских землях. Во время путешествия он посетил Стародуб, Чернигов, Киев и Очаков.

Соучредитель Ukraine WOW Ярослава Гресь отметила, что книги рассказывают о традициях, культуре, истории, военном деле и стремлении Украины быть свободной. По ее словам, они демонстрируют преемственность этого желания как в прошлом, так и сегодня.

«О традициях, о культуре, об истории, военном деле, а главное о постоянном желании Украины быть свободной, и мне кажется, что это так важно понимать, об этой преемственности, об этом желании свободы и быть свободными и тогда и сейчас», — отметила Гресь.

Представительница библиотеки Юлия Половинчак отметила, что концепцией проекта было показать Украину глазами иностранцев определенного исторического периода. По ее словам, собранные издания формируют целостную историю взглядов на Украину и важны для библиотеки.

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Ознакомиться с переданными книгами можно будет в читальном зале отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени Вернадского. Также их планируют оцифровать и обнародовать на сайте учреждения.

«Для библиотеки это не просто пополнение фондов — это возможность для каждого глубже понять собственную историю и исследовать, какой Украину видели Вольтер, Пьер Шевалье и Джозеф Маршалл. Каждое из переданных изданий помогает переосмыслить устоявшиеся представления об Украине, которые формировались на протяжении веков. В то же время это возможность каждого читателя из любой точки мира ближе узнать нашу историю, ведь скоро книги будут оцифрованы и представлены на сайте библиотеки», — отметил заместитель генерального директора по научной работе Национальной библиотеки Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что в селе Юнаковка на Сумщине российские обстрелы уничтожили Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был возведен еще в 1806 году, а его строительство длилось 13 лет.

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