Старые идеи для новых угроз: зачем Россия строит башни ПВО вокруг Москвы

Военный эксперт Игорь Романенко, объяснил появление загадочных башен вокруг Москвы

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В сети активно обсуждают появление странных конструкций, которые двумя кольцами окружают Москву. По данным аналитиков, эти башни предназначены для размещения элементов противовоздушной обороны. Это говорит о том, что Россия усиливает защиту своих стратегических объектов.

Старые технологии для новых атак

По словам военного эксперта Игоря Романенко, подобные средства защиты использовали еще во время Второй мировой войны. Тогда вокруг Москвы и Санкт-Петербурга в воздух поднимали аэростаты.

Уже в советское время на высоту поднимали радиолокационные станции, чтобы усилить работу зенитно-ракетных комплексов малой дальности. В особенности это было актуально для лесистой местности.

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«Сейчас россияне пользуются не новыми идеями. Трудно сказать, насколько это эффективно на современном этапе развития, но появление этих конструкций свидетельствует о том, что россияне понимают: рано или поздно Москва станет для нас приоритетной целью», — заметил Романенко.

Эксперт считает, что на башнях могут размещаться РЛС, а также между ними могут растягивать сетки и тросы для сдерживания пролета дронов. Однако вряд ли на башнях можно располагать средства для уничтожения воздушных целей. По его словам, если эти башни стационарные, то после детальной разведки их можно довольно легко уничтожить.

Двоякий процесс

Романенко добавляет, что для Украины появление этих башен является двояким процессом.

«С одной стороны, нам нужно разрабатывать и усиливать свою систему противовоздушной обороны, используя даже такого рода подходы. А с другой стороны, нужно разрабатывать и масштабировать средства нанесения ударов, чтобы они были эффективными, несмотря на усиление вражеской ПВО», — подытожил эксперт.

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Он подчеркнул, что появление таких защитных сооружений является для Украины сигналом, что мы должны продолжать работать над тем, чтобы наше оружие достигало своей цели, несмотря на все усилия врага.