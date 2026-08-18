Старый заброшенный дом за баснословные деньги: сколько стоит купить дом на Закарпатье

В Закарпатье можно приобрести как недорогие, так и дорогие дома / © unsplash.com

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Закарпатье — один из самых спокойных регионов во время войны в Украине. Среди плюсов — теплый климат и близость к границе. А еще это одна из областей, где недвижимость стоит дороже всего.

Сайт ТСН.ua проанализировал, за сколько здесь можно приобрести недорогой и не очень недорогой дом в селе Закарпатской области.

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Самые дешевые дома на Закарпатье: за сколько их можно купить

Самым недорогим вариантом, представленным на сайте объявлений в Закарпатье, можно считать дачный дом в селе Глубокое. Точное местоположение не указано, но, вероятно, речь идет о селе в 15 км от Ужгорода, что может быть плюсом.

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Самый дешевый дом, который можно купить на Закарпатье / © OLX

Однако здесь есть много минусов. В объявлении указано, что к дачному дому не подведены электричество и вода. Кроме того, от главной дороги до дачи нужно идти 1,5 км.

Площадь помещения — 40 квадратных метров, земельного участка — 5 соток. На территории растут фруктовые деревья и виноград.

Дача в селе Глубокое / © OLX

В селе Берегуйфалу, расположенном недалеко от Берегово, продается аварийный дом за 6200 долларов.

Аварийный дом в селе Берегуйфалу / © OLX

«Продается дом в аварийном состоянии на большом приватизированном участке площадью 0,250 га. Земля находится в частной собственности, подойдет для строительства нового дома или ведения хозяйства», — говорится в объявлении.

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Дом в селе Шаланки / © OLX

В Береговском районе, в селе Шаланки, владельцы просят 7000 долларов за дом, в котором никто не жил 17 лет. Из плюсов — здесь проведено электричество и есть возможность подключить газ. Из минусов — дом и территория находятся в заброшенном состоянии.

Интерьер дома / © OLX

За 7500 долларов можно приобрести похожий дом в селе Боронява, расположенном недалеко от Хуста. Но то, что он находится в далеко не жилом состоянии, видно уже по фотографии.

Старый дом в Бороняве / © OLX

За 10 000 долларов на Закарпатье можно приобрести только старые заброшенные дома или дачи, которые подлежат сносу или нуждаются в капитальном ремонте. Стоит отметить, что в таких помещениях могут быть проблемы с коммуникациями: не везде подведено электричество, газ или вода.

Дом в Боржаве / © OLX

Какой дом на Закарпатье можно купить, если у вас есть 20 000 долларов

За 11 000 долларов в селе Боржава можно приобрести дом, в котором уже начались ремонтные работы.

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«Продаю жилой дом в селе Боржава. Дом расположен на второстепенной асфальтированной улице недалеко от реки Боржава. Состоит из 2 жилых комнат и кладовой. Отопление печное, питьевая вода — скважина и колодец, есть подвал. Земельный участок — 20 соток в частной собственности, засажен молодым персиковым садом», — говорится в объявлении.

Дом в Боржаве изнутри / © OLX

За 12 000 — 20 000 долларов в Закарпатье можно приобрести дом, который внутри требует ремонта. Из плюсов — в таких домах будут коммуникации. Из минусов — отсутствие какого-либо ремонта, старая мебель. То есть интерьеры дома практически не подходят для комфортного проживания.

Дома, которые можно купить в Закарпатье / © OLX

Еще один дом, требующий капитального ремонта / © OLX

Описание дома / © OLX

За 17 000 долларов можно купить аутентичный дом недалеко от Берегово площадью 60 квадратных метров.

Аутентичный дом / © OLX

«Продаю аутентичный, очень колоритный, компактный, одноэтажный дом и принадлежащий ему большой земельный участок площадью 42 сотки (25 приватизировано + 17 в пользовании) непосредственно в пригороде Берегова. Дом расположен в живописной сельской местности в с. Астей, всего в 7 км от города (вся дорога асфальтирована). Рядом КПП „Лужанка“ на границе с Венгрией», — говорится в объявлении.

Дом не пригоден для проживания, и там необходимо завершить ремонт.

Однако за 17 000 долларов можно купить дом, пригодный для проживания.

Дом за 17 000 долларов / © OLX

«Предлагается к продаже просторный дом площадью 173 м² с многочисленными хозяйственными постройками, расположенный на большом земельном участке площадью 3260 м² с плодоносящими фруктовыми деревьями», — говорится в объявлении.

В доме есть ванная и канализация / © OLX

Здесь есть все коммуникации и сделан хотя бы какой-то ремонт. В доме даже есть туалет и ванная.

За 17 000 — 30 000 долларов в Закарпатье можно приобрести дом площадью примерно до 100 квадратных метров, пригодный для проживания. Конечно, речь идет о селах, которые не расположены рядом с Ужгородом или в курортной горной местности. Такие дома потребуют косметического ремонта, однако здесь будут все коммуникации для относительно комфортной жизни.

Сколько стоит самый дорогой дом на Закарпатье

На одном из популярных сайтов объявлений Украины самые дорогие дома в Закарпатской области стоят более 1 миллиона долларов. Они расположены в курортных зонах.

Вилла за миллион долларов / © OLX

Как говорится в таких объявлениях, это либо вилла, либо мини-отели.

Вилла изнутри / © OLX

Например, в Берегово предлагают виллу с 16 спальнями за 1 миллион долларов.

«Продаю роскошную виллу VIP-уровня со всеми удобствами! Изысканный стиль ремонта порадует вас и ваших близких! Вилла оборудована 16 спальнями с душевыми кабинами и санузлами. Большой холл с камином и столовой. Кухня. Обширная территория с мини-гольфом, волейбольной площадкой, бассейном с подогревом и джакузи с горячей водой. Детская площадка», — говорится в объявлении.

Еще один элитный дом / © OLX

Недвижимость в Закарпатской области по сравнению с другими регионами Украины стоит довольно дорого. За дом в селе в жилом состоянии с удобствами внутри здесь придется выложить от 17 000 долларов и больше. Все зависит от расположения населенного пункта, состояния дома и коммуникаций. Самый дешевый вариант стоит от 7 000 долларов, однако речь идет о старом дачном доме, удаленном от цивилизации и, в лучшем случае, без коммуникаций.

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